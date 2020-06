Ramiz Salkić: “Bošnjake u bh. entitetu RS niko neće moći izbrisati gumicom”

Zbog toga je pozvao da se zajedno radi na izmjeni Ustava entiteta.

– RS nije samo njihov entitet, niti je samo njihov Ustav, niti ga mogu samo oni donijeti, bez obzira što Bošnjaci imaju mali ustavni kapacitet i mogućnosti da zaštite svoje interese – upozorio je Salkić u razgovoru za “Fenu”.

Promjene Ustava entiteta RS trebaju se desiti, kako je naveo, na način da se suštinski, a ne samo formalno implementira odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

– Vijeće naroda i dom naroda u entitetima treba da imaju identične nadležnosti, baš kao i predsjednik i potpredsjednici entiteta. Banja Luka kao budući administrativni centar entiteta mora da ima propisane kvote zastupljenosti konstitutivnih naroda u Gradskoj skupštini kako je to naprimjer u Sarajevu.

Pitanje naziva službenih jezika, koji se koriste u ovom entitetu treba da bude definisano na način da se u Ustav unesu imena jezika, a ne kako je to danas uređeno, pa dolazi do zloupotrebe i do provođenja sistemske diskriminacije Bošnjaka i Hrvata i pravoslavizacije obrazovnog sistema u entitetu – naveo je Salkić.

Ukoliko bi, kaže, promjene Ustava entiteta bile na tom tragu sigurno da bi Bošnjaci podržali ovakvu promjenu ustava.

– Međutim, u svakom drugom slučaju to je uzaludan posao, koji se možda negdje i radi baš kao što je to bilo u nekom ranijem periodu – rekao je entitetski potpredsjednik.

Naveo je da će Bosna i Hercegovina, kao i ranije, nadživjeti sve one “koji je mrze”.

– Koliko god se bosanski Srbi na krilima nacionalističke politike, koju njihovi prestavnici vode u Bosni i Hercegovini, trudili da negiraju zastavu sa ljiljanima i kažnjavaju one koji je nose, moraju biti svjesni da žive u državi koja je međunarodno priznata pod zastavom sa ljiljanima.

Njihova mržnja neće promijeniti historijsku činjenici da je 22. maja 1992. Republika Bosna i Hercegovina primljena u UN pod zastavom sa ljiljanima. Krajnje je vrijeme da postanu svjesni toga bez obzira na aktuelnu politiku i prestanu sa izlivima mržnje prema simbolima i državi u kojoj žive – kazao je on.

Upozorava da mladići, koji se diče muralom posvećenom presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću za zločin genocida nad Bošnjacima, udruženi zločinački poduhvat i druge teške ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, moraju biti svjesni da ta presuda neće nestati činjenicom da su oni potrošili par litara farbe i nekoliko dana svog slobodnog vremena.

– Presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu kaže da se radi o ratnom zločincu. Ona ostaje da njih, njihovu djecu, njihove unuke i sve naredne generacije podsjeća o kakvom se zločincu radi. Ovu sudsku presudu i historijsku činjenicu neće nagristi zub vremena koje dolazi, a mural i to njihovo nedjelo će mraz, snijeg, sunce, kiša i sve ostale pojave u prirodi izbrisati. Ono što je potrebno da buduće vrijeme u svijesti tih mladića, njihove djece, unuka i budućih generacija promjeni njihovu trenutnu percepciju da su presuđeni ratni zločinci, njihovi heroji – upozorio je potpredsjednik RS Ramiz Salkić u razgovoru za “Fenu”.

Facebook komentari