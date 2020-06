Šta donosi novi Statut Mostara: Sve je isto, samo je vrijednost glasa izjednačena

“Sada je sasvim sigurno da će izbora u Mostaru biti. Očekujem da ćemo krajem godine imati pri kraju i razgovore o izmijenama Izbornog zakona za Predsjedništvo BiH i Dom naroda. To mora biti usvojeno u godini koja prethodi općim izborima“, rekao je Čović.

Bakir Izetbegović je konstatovao da je današnji dan dobar za Mostar. Govoreći o sporazumu konstatovao je da je dogovoren balans etničkog i građanskog na čemu i počiva Daytonski sporazum. Spriječeno je, istakao je, i svako dalje diskriminiranje bilo kojeg građanima u ovom gradu.

“Pred nama je da riješimo još neke presude koje afirmišu građanski princip. To neće biti lako, ali nije nemoguće uz pomoć eksperata. Zadan je komotan rok od preko godinu dana. Dogovorili smo i da jačamo integritet i transparentnost izbornog procesa kroz preporuke Venecijanske komisije i OSCE-a. Bitan je i dogovor oko Statuta. Koncipiran je da se Mostarom rukovodi zajednički. To može dovesti do blokada i zaustavljanja procesa. Ne znam hoće li ova generacija političara dočekati normalniji Statut Mostara“, izjavio je lider SDA.

Na pitanje o mogućoj ocjeni ustavnosti modela, obzirom da se o Statutu raspravljalo mimo Gradskog vijeća, rekao je da informacije koje su se pojavile o svemu u medijima nisu bile tačne.

“Statut je ostavljen za prvu sjednicu novog Gradskog vijeća. Rano je govoriti o sudarima Statuta sa Ustavom. Dobro je što stvari sazrijevaju. Nešto što je bilo nemoguće, danas je moguće. Dobro je što se ide prema naprijed. Ovdje ipak postoji strah od dominacije, jer je prošlost grada takva kakva jeste. Vidim da se neki ljute na HDZ i SDA, a ranije su imali priliku i sami da ovo riješe, pa nisu“, dodao je Izetbegović.

Prokomentarisao je i dalje položaj srpskog naroda u Gradu.

“Oni će imati kvalitetnu poziciju. Mislim da mogu biti jezičak na vagi. Pojačana je pozicija lokalne samouprave“, kazao je Izetbegović.

Šef misije EU u BiH Johan Satler ponovio je da je jedan od prioriteta EU u BiH bio Grad Mostar. Zahvalio je svim učesnicima, kazavši kako je posebno važno što se kompletan proces vraća u institucije BiH.

“Važno je što je omogućena provedba presuda sudova. One nisu stvar izbora, već obaveza koju treba realizirati“, rekao je.

Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Mostar Slaven Zeljko rekao je da je danas potpisani sporazum početak otklanjanja diskriminacije u Izbornom zakonu BiH. Građani Mostara gotovo sigurno će uskoro glasati na lokalnim izborima, kao i građani ostalih gradova i općina u BiH.

“Grad konačno uskoro može početi funkcionisati kao normalna jednica lokalne samouprave. Došli smo do kompromisnog rješenja. On je preslika starog Statuta, sa šest gradskih područja, šest listi i jednom zajedničkom gradskom listom. Razlika je što je u novom izjednačena vrijednost glasa svih birača. To je ustvari takozvani model B iz pregovora iz 2018, godine“, rekao je Zeljko.

Njegov kolega iz SDA, Salem Marić podsjetio da su se predstavnici Međunarodne zajednice obavezali pratiti inplementaciju sporazuma, te da je za SDA važna i buduća mjesna samouprava koja je dogovorena.

“Riješena su ključna pitanja. Nadam se da će prijejedlog proći i u Parlamentu BiH. On je uglavnom baziran na starim prijedlozima. Ovaj Statut garantuje jednakost. Također, kada govorimo budućim o nadležnostima predsjedavajućeg Gradskog vijeća, mogu reći da nije istinita špekulacija o navodnih dva miliona maraka. U njemu se ne spominje nikakav iznos“, rekao je Marić.

Prijedlog će se u Parlamentu BiH naći u narednih 15 dana.

