Bakir Izetbegović: “Novalić je pravio hrabre iskorake i uvijek bio u pravu”

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine komentarisao je rad Fadila Novalića i sporne nabavke respiratora i medicinske opreme tokom pandemije korona virusa u BiH.

Prema njegovom mišljenju – Fadil Novalić nije nabavljo respiratore, bilo je grešaka u procesu, a to je opisao kao partiju brzopoteznog šaha.

On je kazao da je Fadil Novalić i ovaj put uradio mnoge dobre stvari, te da je premijer Federacije BiH, u proteklih šest godina svaki put bio u pravu kada su se pravili hrabri iskoraci.

U medijima su se pojavile informacije kako je ponuda firme “Srebrena malina” došla direktno u Novalićev kabinet. Izetbegović je demantovao da se o tome govorilo na sjednici SDA.

“Nije se o tome govorilo na sjednici, od kud vi znate šta se govorilo. Pustite šta kolege novinari pišu, treba prodati tekst. Nije se govorilo. Meni je logično da su brojne ponude išle na kabinet Novalića. On se sam naprezao da nađe respiratore, ponuđače, ne bi me začudilo, ali to je pitanje za Novalića”, izjavio je.

Međutim – cijene nabavki stvorile su dosta pitanja u javnosti.

“Zbrzavalo se, žurilo se, da se jedan dio potreba zadovolji. Zaboravljalo se da postoje zakoni i procedure. Preostaje da prepustimo istragama da utvrde šta se dešavalo i da li su greške napravljene. Nije moje da presuđujem unaprijed. Ne treba padati u novu greškui. Pravosudna struka neka kaže svoje, da ne bih bio ja taj koji će suditi unaprijed”, poručio je Izetbegović za “N1“.



“Čaršija voli da razvlači ovakve stvari”

Izetbegović je rekao da je razgovarao sa Novalićem. Pojedine poteze je opisao kao partiju brzopoteznog šaha gdje se greške uviđaju kasnije.

“Naravno da sam razgovarao sa Novalićem, nije Fadil Novalić nabavljao respiratore. Ovo što se radilo liči na onaj brzopotezni šah. Kada igrate brzopotezno, lakše napravite grešku. Lako se gubi kraljica, top. Lakše se prave greške u brzini nego redovnim procedurama i tempom”, izjavio je za “N1“.

“Mislim da je Novalić i ovaj put uradio dobre stvari. Da se na vrijeme krenulo, da nemamo veliki broj mrtvih i zaraženih u BiH. Greške jesu bile napravljene, ali generalno – što se tiče odgovora na samu pandemiju on je bio dobar. Brojevi su jako dobri. Ekonomski odgovor – mislim da će se i on pokazati kao dobar. Ne stoji da se nešto zakasnilo, vrijeće se pokazati. Preko milijardu KM će biti na raspolaganju privredi za obnovu”, poručio je.

Šta je Fadil Novalić konkretno dobro napravio u ovoj cijeloj priči?

“Novalić je donio dobar zakon, njegova Vlada koja će da skrbi preko 300.000 radnika, velika ulaganja u privredu, iznašao je sredstva, 300 miliona ušteda, da ne pogodi kriza osjetljive grupe. Osigurao je sredstva za stabilizacioni fond, garancijski fond, doći će milijardu maraka pomoći. Odgovor je bio dobar, sa greškama koje su se tu i tamo desile. Vidjet ćemo ko ih je napravio”, izjavio je Izetbegović za “N1“.

Prema njegovom mišljenju – u ovih šest godina koliko je Novalić premijer – napravio je mnogo hrabrih iskoraka.

“U ovih šest godina Novalić je svaki put bio u pravu kada je tražio da se neki hrabri iskoraci naprave. Zakon o radu, akcize, Zakon o demobilisanim borcima, Zakon o penzionerima. Zakoni su jasni, pogledajte broj zaposlenih, nove investicije u FBiH. Najveći korak i iskorak u ekonomiji je učinjen u vremenu Vlade Fadila Novalića”, kazao je.

Osvrnuo se i na gafove koje je napravio Novalić.

“Kazati neku nespretnu riječ, ispasti nespretan kada stavlja masku na lice, ova čaršija voli da razvlači ovakve stvari. Kada pogledate realne brojke, broj razboljelih, mrtvih, izvanredan rezultat je napravljen. Suprostavili smo se pandemiji vođeni Novalićem bolje nego neke bogate i organizovane zemlje. To je rezultat”, izjavio je Bakir Izetbegović.

“To što ne zna staviti masku ne treba biti razlog da se realni rezultat dovede u pitanje”, zaljučio je Bakir Izetbegović.

