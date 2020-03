Govedarica: Stenogram potvrdio Dodikov izdajnički politički gen

“Poslije objavljenog stenograma Predsjedništva BiH sa ambasadorima Kvinte, jasno je zašto Dodik ima neodoljivu potrebu da svaki put kada mu se ukaže prilika u javnosti prepričava neke događaje u kojima on predstavnike velikih sila tjera u mišiju rupu”, kazao je Govedarica, prenosi “N1“.

Član Predsjedništva SDS kazao je da je “Dodik prvi put počinio izdaju prije više od 20 godina a ova odluka kojom se BiH integriše ka NATO paktu u stvari samo definiše njegov politički kod”.

“Stoga je u pravu gospodin Šarović kada kaže da izdajnik ne može biti ništa drugo nego izdajnik. Kada čovjek čini izdaju to radi isključivo iz ličnog interesa i pri tom ga ne zanima kakve će to posljedice imati po narod i državu. On je svjestan da dolazi vrijeme donošenja teških odluka po Republiku Srpsku. Te obaveze je preuzeo na sebe i jasno mu je da do tada mora sve političke partije staviti pod svoju kontrolu, a one koje mu to ne dozvole mora devastirati”, nagalasio je Govedarica.

On je kazao da u ovom momentu kada bude donosio takve odluke “Dodik je svjestan da Republika Srpska ne smije imati alternativu i da samo tako može počiniti konačnu izdaju i ostati nekažnjen”.

“Zato je nedavno rekao da je njegov posao da uništi opoziciju”, zaključio je Govedarica.

