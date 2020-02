Čović: “Svi oni koji komentarišu, neka ispoštuju odluke Ustavnog suda BiH”

Svečanom obilježavanju nazočilo je visoko izaslanstvo HDZ-a BiH, predvođeno predsjednikom HDZ-a BiH i predsjedateljem Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Draganom Čovićem.

Prije početka svečanog obilježavanja 30. obljetnice utemeljenja HDZ-a BiH u Busovači, Čović se sastao sa članovima odbora. Razgovarano je o aktualnoj političkoj situaciji, infrastruktrurnim projektima, stanju u gospodarstvu, zdravstvu, potencijalima i uspjesima, ali i pripremama za predstojeće listopadske lokalne izbore.

Obraćajući se na svečanoj akademiji, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović uputio je čestitke povodom 30. obljetnice utemeljenja Općinskog odbora HDZ-a BiH u Busovači. Uz čestitke svim nazočnim, Općinskom odboru, članovima, utemeljiteljima, braniteljima, Mladeži i Zajednici žena, predsjednik Čović je uputio i nekoliko važnih poruka.

– Hrvati su predvodnici euroatlantskih integracija, istaknuo je Čović, te je pozvao na poštivanje svih odluka Ustavnog suda.

-Čini mi se da mnogi koriste razne krize da bi zaustavili sve procese i razgradili Bosnu i Hercegovinu. Hrvati se kao najmalobrojniji, a najveći politički narod u Bosni i Hercegovini predvođen HDZ-om BiH, stožernom strankom i Hrvatskim narodnim saborom, neće se umoriti da gradimo i dalje euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Jednino hrvatski narod iskreno želi euroatlantske integracije za Bosnu i Hercegovinu. Hrvatski narod jedni se zalaže za poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, zato, teško možemo prihvatiti kada nam netko komentira što je u Ustavu. Svi oni koji komentiraju, neka ispoštuju Odluke Ustavnog suda, to je moja poruka prijateljima. Ne stavljamo se na stranu jedne, druge ili pete opcije, razmišljamo o budućnosti naše domovine Bosne i Hercegovine i potpunoj jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, predstavljenu kroz legitimne predstavnike, upravo onako kako je to u Ustavu BiH definirano, naglasio je Čović.

– Mi želimo poštivati Ustav Bosne i Hercegovine, i želimo Bosnu i Hercegovinu, vrlo jasno, kao zemlju tri potpuno ustavno jednakopravna konstitutivna naroda, koju će predstavljati predstavnici Hrvata, koje hrvatski narod izabere. To je nešto što nije retrogradno, nešto što nije protiv europskih standarda. To je nešto što je zapisano u Daytonskom mirovnom sporazumu, to je nešto što precizno piše u Ustavu Bosne i Hercegovine. Oni koji su jednom, dva puta, pa tri puta birali predstavike u ime Hrvata, na svim razinama, to će pokušati opet ako dobiju prigodu. Na nama je da pokažemo sa svakog dijela Bosne i Hercegovine, da nismo oni koji dijele, nego grade Čović.

-Oni koji nas svrstavaju da smo dobri s jednima ili drugima, mi uvijek poručujemo da smo jednako dobri i sa jednima i sa drugima. Dobri smo sa svima onima koji će razumjeti našu potrebu, koji će pristati da zajedno gradimo ovaj prostor”, kazao je Čović i pozvao sve da se očuva jedinstvo hrvatskog naroda i da se “izborimo za svoju opstojnost, kroz djelovanje unutar HDZ-a BiH ili kroz Hrvatski narodni sabor”, prenosi “N1“.

