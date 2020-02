Nebojša Vukanović: “Vrlo opasne stvari sa kojima se pogirava Milorad Dodik”

On je bio jedini zastupnik koji nije glasao za usvojene zaključke o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

“Milorad Dodik se pogirava sa vrlo ozbiljnim temama i sa vrlo ozbiljnim pitanjima, pokazuje koliko on nije ni ‘d’ od državnika, koliko je nedostojan funkcije koju obavlja. Njemu je sve dnevna politika, kako da manipuliše narodom. Sve je bilo spremno, to je po meni novi spin koji on plasira kako bi skrenuo pažnju sa suštinskih životnih problema, kako bi podigao tenzije“, kazao je Vukanović.

Komenatrisao je i intervju lidera SDA Bakira Izetbegovića.

“Sinoć sam gledao gostovanje Bakira Izetbegovića, govorio je da će 15 godina da ratuje, da je spreman za rat i sve, ali neće dozvoliti otcjepljenje Republike Srpske. Slao je također opasne poruke Dodiku i Čoviću“, tvrdi poslanik u NSRS.

Govorio je i zašto nije glasao za usvojene zaključke.

“Još jedna zanimljivost. Dodik se stalno poziva na srpsko jedinstvo, a slogan SDA je ‘U jedinstvu je snaga’. Toliko je zajedničkih stvari između te dvije stranke, SDA i SNSD-a, koje su po meni samo dva pola, na isti način funkcionišu. To su opasne igre kojima se poigravaju i koje će dovesti do novog talasa masovnog iseljavnja građana. Nisam glasao za zaključke i mislim da su vrlo opasne stvari sa kojima se pogirava Milorad Dodik. Ne sa ciljem da on, tobože, otcjepi RS, već da nabaci novu priču i da propast Rafinerije, propast privrede, negativne rezultate i sav haos pokuša prikriti. Žao mi je što je NSRS pretvorena u smokvin list i što stalno pokušava da se sakrije iza Narode skupštine“, kazao je Vukanović, prenosi “N1“.

