Akademik Esad Duraković: “Nema rata; Incko najodgovorniji za stanje u BiH”

Prema riječima gosta “N1” televizije, odlazak zvaničnika iz RS u Srbiju danas je iznenađenje samo za neupućene.

– I Čovićev HDZ i Dodikova politika su kontinuitet Tuđmanove i Miloševićeve politike i na tim temeljima počiva njihovo prijateljstvo i političko partnerstvo – na podjeli Bosne i Hercegovine. Potez iz Republike Srpske nije iznenađujući. Dodik testira međunarodnu zajednicu i domaću javnost. Nigdje na svijetu nije moguće da čovjek koji obnaša najviše funkcije otvoreno prijeti rušenjem države od koje prima plaću, a da ga niko ne sankcionira. On uspješno testira međunarodnu zajednicu i našu političku javnost – da vidi dokle može ići – ispričao je Esad Duraković u razgovor s Almom Dautbegović-Voloder.

Na pitanje do koje granice Dodik može ići i je li uopće blizu te granice, Duraković je ocijenio da je ‘‘tu negdje”.

– Ja mislim da je tu negdje, ali o tome odlučuje jedna institucija – po mom uvjerenju najodgovorniji, bit ću radikalan u stavu, jeste visoki predstavnik, gospodin Incko (Valentin Inzko). Dragi gospodine Inzko, mi znamo da Vi predstavljate Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i treba da se ponašate u skladu s tom činjenicom, da budete dorasli toj činjenici i situaciji u kojoj se Vi nalazite. Vi samo verbalizirate nekim apelima do kojih niko ne drži. Visoki predstavnik treba da iskorači i kaže – to je granica – dodao je gost ”Novog dana”.

Kako je rekao Duraković, eventualne vojne sukobe u BiH ne očekuje.

– Iskren da budem, ne očekujem nikakav rat u Bosni i Hercegovini, nema više JNA (Jugoslovenska narodna armija) i vojnih potencijala. Cilj je disolucija BiH, u to nema nikakve sumnje. U tome zajedno rade i Dodik i HDZ, ali ja mislim da u tome ne mogu uspjeti – naglasio je Duraković.

– Ustavni sud je najveća moguća pravosudna instanca u svakoj državi i nepoštivanjem tih odluka pokazuje se da oni ne drže do Bosne i Hercegovine i da su oni za njenu dezintegraciju, disoluciju – potcrtao je gost “N1”, uz komentar da bi Bosna i Hercegovina najzad mogla krenuti naprijed kada bi je se odrekle politike iz susjednih zemalja.

Dodao je da naročito Bošnjaci ovu zemlju moraju shvatiti multietničkom jer, kako je naglasio, samo takva može opstati.

– Došli smo u situaciju da u Bosni i Hercegovini nemamo ni politike, ni političara, ni lidera. To su interesne grabežljive zajednice. Situacija u Kantonu Sarajevo svjedoči da njima nije stalo do vlasti već do onoga šta vlast donosi, a to je profit. Nemamo ljude koji vide dalje od narednih izbora. Danas nemamo lidera ni u jednoj političkoj partiji – ocijenio je gost ”Novog dana”.

Govoreći o migrantskoj krizi u kojoj se Bosna i Hercegovina još nalazi, akademik Duraković je rekao da ova zemlja to ne može izdržati i da ”ćemo imati veliki problem”.

– To nisu migranti kao što su bili naši 1992. godine. To nisu ljudi iz zemalja u kojima se ratuje. BiH nije pravno uređena. Pri tome u tu zemlju dolaze 10.000 migranata. Oni simultano djeluju. BiH ne može ekonomski da to amortizira. Istovremeno, desetine hiljada Bosanaca odlaze u Evropu. Čitave oblasti grunta se prodaju strancima u BiH. Treba imati u vidu da sve te pritiske ne možemo izdržati. Imat ćemo veliki problem – rekao je on.

– Ja jesam za turizam, ali, ako prodajete grunt, tlo pod nogama, onda je to maloumno. Mijenja se struktura stanovništva. Naši ljudi odlaze, a dolaze nam migranti i Arapi. Imat ćemo velikih problema – ocijenio je on govoreći o trendu kupovine velikih površina zemljišta u dijelovima Bosne i Hercegovine.

Poentirao je komentarom da se od Bosne i Hercegovine ”ne smije odustati”.

– Od Bosne i Hercegovine ne smijemo odustati, po cijenu života. Opstala i opstat će onoliko dugo koliko nam bude stalo do nje – rekao je.

Duraković je govorio i o promjeni vlasti u Kantonu Sarajevo, komentirao je politiku Željka Komšića te izbor Zorana Milanovića za novog predsjednika Hrvatske, prenosi “N1“.

