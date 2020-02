Bakir Izetbegović: “Nećemo pristati na ultimatume”

Kaže ovo u razgovoru za “Avaz” Bakir Izetbegović, nakon ucjena iz RS da će blokirati rad državnih institucija dok se ne izglasa novi zakon o Ustavnom sudu, u čijem sastavu neće biti stranih sudija.

Nezakonite blokade

Izetbegović je rekao da se boji da se radi o političkom i svakom drugom mentalitetu koji funkcionira na konfliktu i koji nije u stanju postaviti stvari i odnose na bazi jednakopravnosti, bez pokušaja dominacije i ultimatuma, piše “Avaz“.

– U konkretnom slučaju, Ustavni sud je, po apelaciji grupe poslanika NSRS, zaustavio pokušaj otimačine zemlje povratnika. Ne samo da režim u RS ne poštuje odluku Suda, već od nas ultimativno traži da promijenimo sastav Suda na način da se slične otimačine ubuduće ne mogu zaustaviti! I u tu svrhu se upušta u protuzakonitu blokadu rada institucija BiH, koja će napraviti ogromne štete državi i narodu – smatra Izetbegović.

Na pitanje jesu li ovakvi potezi Dodika atak na Ustav i očekuje li odlučniju reakciju međunarodne zajednice, Izetbegović je odgovorio:

– Ovo je pokušaj tihog državnog udara, nastavak ubijanja države i njene ekonomije neizvršavanjem obaveza. Međunarodna zajednica, prije svega OHR, ali i Tužilaštvo BiH, trebali su odavno djelovati konkretno i odlučno. Upravo njihova neodlučnost, ziheraštvo i kukavičluk su ohrabrili ovako štetno i bahato ponašanje. Flagrantno, nedvosmisleno i drsko suprotstavljanje, pa i izrugivanje presuda Ustavnog suda i autoriteta OHR-a je prošlo bez sankcija i pravog odgovora i dovelo nas u ovu situaciju – smatra Izetbegović.

Dugotrajna kriza

Lider SDA vjeruje da patriotski blok u državi, okupljen oko DF-a, SBB-a i SDA, može zaustaviti sve nasrtaje na državu.

– Upravo takav front je zaustavio i riješio sve krize i napade na BiH koji s različitim intenzitetima traju decenijama. Ukoliko Tužilaštvo BiH i OHR ponovo pobjegnu od odgovornosti, morat ćemo biti spremni na dugotrajnu krizu koja će, nažalost, izmarati zemlju, ali će najviše izmoriti i koštati one koji ovakve krize uporno izazivaju. Neće doći do raspada BiH, koji priželjkuju, nećemo pristati na ultimatume i slabljenje državnih institucija, neće postići ništa osim slabljenja ekonomije koje će pogoditi sve, ali najteže one koji krize izazivaju. Jer, ekonomija Federacije je bitno jača od one u RS – kaže Izetbegović.

Stavovi SDA i HDZ udaljeni

Kada je u pitanju formiranje Vlade FBiH, kojim se uvjetuje izmjena Izbornog zakona, Izetbegović kaže da su stavovi još veoma udaljeni i da SDA i HDZ za sada nisu našli model koji bi mogli ponuditi koalicionim partnerima.

– Tako da preostaje da se konačno krene u formiranje nove strukture vlasti u Federaciji, a da se razgovori o izmjenama Izbornog zakona nastave. Kada govorim o modelu za kojim tragamo, mislim na jedno kompleksno rješenje koje će uzeti u obzir hrvatska i bošnjačka nezadovoljstva i očekivanja, ali i očekivanja građanskih stranaka, zatim očekivanja apelanata koji su dobili pozitivne presude Evropskog suda za ljudska prava, kao i očekivanja Evropske komisije da se te presude hitno implementiraju – kaže Izetbegović.

HDZ ima dva puta

On kaže da HDZ ima svoje ranije zahtjeve u vezi s izmjenama Izbornog zakona i može izabrati dva puta u pokušaju da dio tih zahtjeva zaista i riješi.

Kako kaže, prvi je da stane uz probosanske snage i “zajedno s nama i predstavnicima međunarodne zajednice stabilizira prilike u zemlji“.

– Time bi se snažno relaksirali odnosi Hrvata i Bošnjaka i otvorio prostor za hrabrije kompromise. Drugi put je saradnja s onima koji generiraju krizu s nadom da će takav pritisak prisiliti patriotski blok da popusti i HDZ-u da koncesije koje se očekuju. Ovaj pristup može samo suziti prostor za dogovor i kompromis i nadam se da HDZ neće krenuti u tom smjeru. Uostalom, imamo veoma jasna historijska iskustva s oba ova modela i puta – tvrdi lider SDA, prenosi “Avaz“.

