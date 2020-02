Ko su ministri u novoj Vladi Kantona Sarajevo

Šefovi klubova koji čine novu, staru većinu u Skupštini šalju prijedlog za novog premijera. Mario Nenadić. Pune ruke posla za danas imenovanog predsjedavajućeg Skupštine Mirzu Čelika. Ubrzo i donosi odluku o Nenadićevom imenovanju. Šta slijedi?

“Kandidat za premijera dostavlja spisak ljudi koji će obnašati pojedine funkcije prema resorima, njih 12 će premijer dostaviti na papiru, nakon toga ide procedura da se proslijeđuje Komisiji za izbor i imenovanje koja pravi odluku o izboru u cjelosti za vladu kompletnu s premijerom i onda se ide u skupštinsku proceduru na način da Kolegij treba da zakaže sjednicu“, pojasnio je Mirza Čelik, predsjedavajući Skupštine KS.

Još nije poznat datum održavanja sjednice. U međuvremnu, iako su u ostavci ministri “šestorke” obnašaju dužnost sve do imenovanja novih. A evo i ko će ih naslijediti.

Iz redova SDA: Jasmin Halebić, vraća se ponovo na poziciju ministra finansija. Nihada Glamočak, koja je uz glasove i SBB-a i DF-a smijenjena s pozicije direktorice Sarajevogasa, ponovo bi zahvaljujući istim glasovima trebala biti birana za ministricu komunalne privrede i infrastrukture.

Možda najpoznatije ime na listi – Emir Hadžihafizbegović moguće da će biti ministar kulture i sporta. Pravde i uprave, Mersa Kustura. Arhitekta Faruk Kapidžić – trebao bi brinuti o prostornom uređenju i zaštiti okoliša. Vijećnik iz Hadžića, Adi Kalem na čelu Ministarstva saobraćaja, a boračka pitanja uređivat će Senad Hasanspahić, kojem ovo neće biti prva ministarska pozicija.

“Ovdje nije pitanje kvalitete pojedinih ljudi, pitanje je sistema, koji će siguran sam, nametnuti svim ovim ljudima da zaštite stranačke tajkune i da se na taj način onako ojačavaju te politike koje su dugi niz godina radile više u interesu tajkuna nego našeg naroda, imam visoko mišljenje o Nenadiću, Halebiću i Glamoč Nihadi koja je bila direktorica Sarajevogasa, ministar Hasanspahić nije radio loš posao, s druge strane znam i za ove anegdotalne priče, nećemo to puno otvarati“, kazao je Elmedin Konaković, zastupnik Naroda i pravde u Skupštini KS.

Ostaje Konaković pri tome, kaže, da plaća večeru novim koalicionim partnerima – jer će uspjeti spojiti nespojivo. Naime, Rusmir Mesihović, budući je ministar zdravstva. Inače, bivši direktor sarajevskog Kliničkog centra kojeg je aktuelna direktorica, Sebija Izetbegović, optuživala za katastrofalno stanje u kojem je, tvrdi, zatekla ovu zdravstvenu ustanovu. Demokratska fronta ujedno i za ministra privrede, razmatra Gorana Mačkića, privrednika iz Banjaluke.

“Zanimljivo rješenje. Zbog čega? Osoba ne živi koliko ja vidim u Kantonu Sarajevo ne znam koliko je upoznat s problemima i temama kojima se bavi Ministarstvo privrede, ono ima 18 različitih disciplina, oblasti koje tretira pa vidjet ćemo“, rekao je Haris Bašić, ministar privrede u ostavci.

Ko su novi kadrovi Saveza za bolju budućnost? I šta o njima misli lider stranke, posebno premijeru Mariju Nenadiću?

“Odličan pravni ekspert bio je u Vladi Kantona prije, 19 zakona je donio jednoglasno, čovjek iz privrede ima izvanredne medijatorske sposobnosti. Za ministra unutrašnjih poslova kandidrat ćemo gospodina Ismira Jusku koji je to jednom radio i to veoma, veoma uspješno. Za druge dvije pozicije, to je ministar obrazovanja, vjerovatno ću na Predsjedništvu predložiti jednog mladog čovjeka, 35 godina, gospodina Krivića, koji je glavni inspektor za obrazovanje, i magistrirao je, govori jezike, a za socijalu predložit ćemo gospođu Teu Mušić koja je Hrvatica“, rekao je Fahrudin Radončić.

SBB i DF zbog izdaje šestorke, zasigurno gube na ovim lokalnim izborima, poručuju im dojučerašnji partneri iz Naroda i pravde, Naše stranke, SDP-a. A do tada ih, kažu, neće puštati na miru. Biće pod lupom. No, politička pozicija u Kantonu vjeruje da su učinili dobru stvar. Što će biti jasno nakon 100 dana rada buduće Vlade, piše “N1“.

