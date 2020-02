Duel Konakovića i Radončića na FB: Ministar sigurnosti tvrdi da mu je hakiran profil

Sve je počelo kada je Radončić (ili “Radončić”) napisao objave na profile Elmedina Konakovića, lidera stranke Narod i Pravda. Radončić je Konakovića optužio za kriminal, ali je stigao brzi odgovor.

“Napade me Fahrudin Radončić na mom zidu, napisa nesto o tenderima iz saobraćaja, optuži me za kriminal. Mi ga malo propitali, on izbrisa komentar i pobježe. Nesigurni ministar sigurnosti. Zadokumentovali smo ga“, odgovorio je Konaković.

Nakon toga je Radončić na Instragramu objavio da mu je hakiran Facebook nalog.

“Dok u Zagrebu vršim posljednje pripreme za sutrašnji i veoma važan sastanak s ministrom unutrašnjih poslova Hrvatske, gospodinom Davorom Božinovićem, moji saradnici me upozoravaju da neko u moje ime obmanjuje građane i u moje ime tobože komentira gospodina Elmedina Konakovića. Nezavisno od naših političkih razlika, želim obavijestiti javnost da zaista ne osjećam ni najmanju potrebu za javnu komunikaciju ili polemiku u prvom licu s gospodinom Konakovićem. Očigledno, nekome je hakeru bilo dosadno i pokušat ćemo naći o kome se radi. Ili, možda, Konakoviću imponuje da ga jedan Radončić javno primjećuje, pa u očaju zbog vaskrsnuća Bašićeve rahmetli nane, traži mrvicu nezasluženog publiciteta“, napisao je Radončić na Instagramu, prenosi “Radio Sarajevo“.

