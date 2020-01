Dević: Najodgovornije bi bilo da Forto podnese ostavku

Upozorio je na činjenicu da ovogodišnji budžet nije usvojen kao ni odluka o tromjesečnom privremenom finansiranju, a ukoliko se to ne dogodi do 31. januara u pitanje će biti dovedeni svi finansijski tokovi kantona te će biti obustavljene sve isplate. Dević smatra da premijer to ipak neće dozvoliti.

Ocijenio je da je nova parlamentarna većina, koju uz SDA čine još poslanici Saveza za bolju budućnost (SBB), Demokratske fronte (DF) i Bosanske stranke (BOSS), pokazala odgovornost zatraživši potpisima 18 poslanika da se održi hitna sjednica na kojoj bi se usvojio rebalans budžeta za 2019. godinu kao i budžet za 2020. godinu te popratni dokumenti.

Međutim, naglašava Dević, oni nisu naišli na razumijevanje aktuelnog premijera jer se on svrstao politički u manjinu u Kantonu Sarajevo, te se ponio neprofesionalno, jer je trebao staviti interese građana u prioritet.

“Premijer se nije pojavio na sjednici koju smo održali. Osporavali su tu sjednicu uz obrazloženje da je sazvana nezakonito, a sada pokreću pitanje vitalnog nacionalnog interesa na tu sjednicu”, dodao je Dević.

Budući da se premijer nije pojavio na sjednici bili su prisiljeni te tačke skinuti s dnevnog reda sjednice, a Dević još ističe da je u toku potpuna blokada od bivšeg predsjedavajućeg Skupštine Elmedina Konakovića (Narod i pravda) koji nije htio predsjedavati tom sjednicom.

Sjednicu je sazvala Smiljana Viteškić (SDA), a na njoj je imenovano novo rukovodstvo Skupštine na čelu s Mirzom Čelikom (SDA), ali se Konaković nakon toga, kaže Dević, postavio kao tumač Ustava KS odbijajući da preda pečat kako bi odluka bila objavljena u Službenim novinama.

Nakon toga, dodaje, zatraženo je od premijera Forte da ovlasti nekoga od ministara da bude predlagač tih finansijskih dokumenata što je on odbio uraditi. Uslijedio je sastanak kojem su prisustvovali Forto, Čelik i Dević kada su ponuđene sve opcije kako građani ne bi došli u ovu situaciju, ali je Forto to odbio.

“Očigledno je njemu izbor predsjedavajućeg Skupštine bio važniji od svih dokumenata, s jedinim ciljem da ta vlast potraje što duže te da se napravi stanje konfuzije i beznađa, a da se neko drugi okrivi za takvo stanje”, dodao je Dević.

Istaknuo je da je u pitanju nezabilježen slučaj gdje manjina pokušava diktirati tempo većini i gdje manjina većini tumači zakonske propise te se postavlja u ulogu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i u ulogu tužilaštva.

Najavio je da će se morati naći rješenje, ali trenutno nova parlamentarna većina, tvrdi, nema uvjete za rad jer nisu u posjedu pečata zbog čega je prvo potrebno riješiti tu situaciju ili Dević kao drugo rješenje vidi da tužilaštvo Kantona Sarajevo uradi “svoj dio posla na način da izuzme pečat i proglasi ga nevažećim”.

Također, mišljenja je da je Danijela Kristić (Narod i pravda) izabrana na nelegalan način, internom odlukom, dok bivša skupštinska većina smatra da je odluka Skupštine nezakonita, zbog čega će nadležne institucije rješavati to pitanje.

U međuvremenu će biti, ističe Dević, potrebno donijeti kompromisno rješenje kako bi se donijela odluka o privremenom finansiranju istovremeno pozivajući da se prekine samovlašće jer Kanton Sarajevo nije ničije privatno vlasništvo.

“Premijer Forto se trebao izdići iz svih dešavanja u Skupštini i prihvatiti činjenicu da postoji nova parlamentarna većina koja donosi odluke”, kazao je.

Govoreći o pokretanju pitanja vitalnog nacionalnog interesa, naglasio je da je to učinjeno samo kako bi se odgodilo donošenje odluke o imenovanju Čelika ocjenjujući da nema govora o povredi hrvatskog nacionalnog interesa.

Smatra da je prije povrijeđen nacionalni interes Bošnjaka jer je 17 poslanika Bošnjaka od ukupno 29 u Klubu donijelo odluku o imenovanju Čelika, a iz Kluba Hrvata dva poslanika pokreću pitanje vitalnog nacionalnog interesa i osporavaju Bošnjacima da imenuju predsjedavajućeg.

Podsjetio je i da je dosadašnji predsjedavajući bio iz Kluba Bošnjaka, zbog čega ne vidi na koji je način povrijeđen vitalni interes Hrvata, posebno jer je Danijela Kristić i dalje dopredsjedavajuća Skupštine.

“Odluka koju su donijeli je nezakonita, nije u skladu sa Ustavom, ali mi ćemo to dokazati”, najavio je šef Kluba SDA u Skupštini KS.

Također, najavio je da će biti održana sjednica na kojoj će biti donesena odluka o privremenom finansiranju, jer ih, kaže, ništa neće zaustaviti da budu odgovorni bez obzira na sve opstrukcije te je izrazio nadu da građani neće trpjeti neodgovornost aktuelni Kantonalne vlade.

Kako je zaključio, najodgovornije bi bilo da premijer Forto podnese ostavku jer ukoliko on nema skupštinsku podršku za donošenje zakona i odluka potrebno je da odstupi s te funkcije, prenosi “Fena”.

