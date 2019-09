Dodik: Nijedan dokument koji liči na Akcioni plan za članstvo u NATO neće biti prihvaćen

“Nikada se neće usvojiti Akcioni nacionalni plan. Što se nas tiče, mi se bavimo principijelnom politikom. Mi imamo naš kapacitet i sve smo rekli što smo imali o formiranju vlasti. Bakir Izetbegović pokušava da kaže nešto intelektualno, ali to je sve bez pokrića. Stvari su se dodatno usložnile s njihovom deklaracijom. Mi nismo nikakvi partneri sa SDA. Imamo naše kvote koje su predviđene Ustavom i te kvote ćemo popunjavati”, kazao je Dodik dodavši da ne prati šta Izetbegović govori.

Dodik je najavio da će na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) biti usvojeni zaključci koji će biti stav RS po svi otvorenim pitanjima u BiH te određenim u tom entitetu.

Preliminarnu verziju zaključaka, usvojenim nedavno na Glavnom odboru SNSD-a, danas je razmatrao Izvršni komitet SNSD-a, a bit će dostavljeni općinskim organizacijama i koalicionim partnerima te stranke kako bi se dogovorili o pripremi materijala za posebnu sjednicu Narodne skupštine.

Kaže da će taj odgovor parlamenta RS biti u skladu s Ustavom RS.

Nakon sjednice Izvršnog odbora SNSD-a, Dodik je rekao da je ta stranka otvorena za brzo formiranje vlasti na nivou BiH, a ostaju uz svoje dosadašnje politike i kandidate za Vijeće ministara BiH.

Za jučerašnji sastanak lidera SDA-a i HDZ-a, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, je rekao da s HDZ-om ostaju na ranije utvrđenim politikama, a da je SDA “razvalila” dogovor od 5. augusta.

Kaže da do izbora novog Vijeća ministara neće biti deblokiran rad državnog parlamenta.

“Spremni smo sutra da potvrdimo novo Vijeće ministara i deblokiramo rad institucija te se usmjerimo na evropski put BiH, a nema NATO članstva BiH. Nijedan dokumenet koji liči na Akcioni plan za članstvo za NATO neće biti prihvaćen”, kategoričan je Dodik.

Ponovio je da je SNSD spreman sa podrži individualni plan saradnje s NATO-om, ali da to ne znači MAP, koji je neprihvatljiv i, kako kaže, nikada neće biti usvojen.

Dodik je rekao da nisu tačni navodi da se na Manjači kod Banje Luke izvodi vojna vježba u kojoj učestvuju i jedinice NATO-a, već da su to aktivnosti Oružanih snaga BiH.

Na pitanje novinara o Palmerovim porukama sa sastanka sa Komšićem, Dodik je kazao da “Palmer pomalo, odnosno potpuno, ignoriše realnu situaciju u Bosni i Hercegovini”.

“On savršeno dobro zna da toga nema, ali opet pokušava pošto je Komšić sklon da zloupotrebljava poziciju predsjedavajućeg i nije sklon da na realan način prezentuje situaciju u BiH po tom pitanju. Našla su se dva istomišljenika koja pokušavaju da putem saopštavanja neistina pokušavaju da naprave neki prodor. Palmer to savršeno dobro zna da nema saglasnosti oko toga i da se ona neće ni postići.Čudi me da je tako jedan ozbiljan političar, ili pretenduje da bude ozbiljan, mogao sebi da dozvoli jednu takvu karikaturu. Ima i on pravo na taj svoj doživljaj. Realno gledano, to se može opisati kao njihov san, a ne kao nešto realno što bi mogli da postignu”, kazao je Dodik.

Komšić se danas u New Yorku zahvalio specijalnom predstavniku Palmeru na konzistentnoj i jasnoj političkoj podršci koju SAD pružaju Bosni i Hercegovini i njenom putu ka euroatlanskim integracijama.

Na današnjoj sjednici Izvršnog komiteta razmatrali smo ekonomsko-socijalnu i finansijsku situaciju u Republici Srpskoj. Odlučeno je da će plaće u RS-u od Nove godine biti povećane te da će radna grupa već naredne sedmice pripremiti odgovor za politiku plaća u manjem bh. entitetu.

“Na sastanku su usvojeni zaključci koji su usvojeni na Glavnom odboru SNSD-a. Oni će biti dostavljeni opštinskim odborima i koalicionim partnerima kako bi bili pripremljeni za posebnu sjednicu NSRS”, istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Sastanku su prisustvali članovi Izvršnog komiteta – predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, potpredsjednici Željka Cvijanović i Igor Radojičić, generalni sekretar Luka Petrović, predsjednik društveno ekonomskog savjeta Zoran Tegeltija, predsjednik Političkog savjeta Slavko Mitrović, predsjednik Aktiva žena Nada Tešanović i predsjednik Mladih SNSD-a Denis Šulić, prenosi “Klix“.

