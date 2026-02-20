MERKELOVA se vraća i kreće na Merca?

Angela Merkel također će prisustvovati – prvi put otkako je napustila dužnost.

„Odgovornost podrazumijeva obveze“ – to je moto kongresa Kršćansko-demokratske unije (CDU) koji se održava 20. i 21. veljače u Stuttgartu.

I to je prvo veliko okupljanje Kršćanskih demokrata otkako je vođa stranke Friedrich Merz izabran za kancelara u svibnju 2025. i otkako CDU i CSU ponovno vode njemačku saveznu vladu. Moto odražava izazov – kongres će se puno više baviti dužnostima i obvezama, a puno manje težnjama ili novim političkim inicijativama.

Pritisak za djelovanje raste. Početkom siječnja, glavni tajnik CDU-a, Carsten Lienemann, govorio je o “godini promjena”. Zatim je, neposredno prije kongresa, izrazio nadu u paket reformi savezne vlade, koji bi trebao stići na proljeće. Kongres u Stuttgartu trebao bi poslati signal da je stranka spremna za reforme.

Kongres stranke – dva tjedna prije pokrajinskih izbora

Savezni kongresi ključni su trenuci za svaku stranku. Služe kao sredstvo samopotvrđivanja, ali i za napade ili uvjeravanje. Čak je i izbor mjesta održavanja jasan znak – jer je to ujedno i izborna kampanja. Ovaj put, dva tjedna nakon kongresa CDU-a u Stuttgartu, glavnom gradu Baden-Württemberga, izbori se održavaju upravo u toj saveznoj državi (8. marta).

Do kraja septembra održat će se izbori u još četiri od 16 njemačkih saveznih država. U dvije od njih – Berlinu i Saskoj-Anhaltu – CDU trenutno ima državnog premijera. Može li stranka Friedricha Merza iskoristiti njegov trenutni položaj saveznog kancelara kako bi osvojila mjesta državnih premijera i u drugim saveznim državama? Možda u Baden-Württembergu? U Porajnju-Falačkoj ili Mecklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji?

Na saveznoj razini, stvari ne izgledaju dobro za CDU i njezinu bavarsku sestrinsku stranku, CSU. Osvojili su 28,5 posto glasova na izborima za Bundestag u veljači 2025., ali najnovija anketa agencije Infratest-dimap pokazuje da bi sada dobili samo 26 posto. To je izuzetno nizak postotak.

Krajem 2025. godine, CDU je izvijestio da ima 356.769 članova, što je otprilike 8.000 manje nego dvanaest mjeseci ranije i oko 27.500 manje nego krajem 2021. U sjeni velikih vanjskopolitičkih kriza, CDU/CSU i njihovi koalicijski partneri u saveznoj vladi, Socijaldemokrati (SPD), mjesecima se bore za provedbu reformi u socijalnoj politici, mirovinama i zdravstvu.

Koalicija je osnovala reformske komisije za niz važnih pitanja. Glavni tajnik CDU-a Karsten Linemann zalaže se za sveobuhvatan plan. Konkurentnost Njemačke je ugrožena, objasnio je novinarima.

No unutarnje borbe oko tih pitanja su žestoke – i između koalicijskih stranaka i unutar samog CDU-a. Tjednima vodeći stranački predstavnici izazivaju uzbunu izjavama koje zvuče više kao da dolaze od oporbe nego od vladajućih koalicijskih partnera. To je odraz šireg trenda – pod Friedrichom Merzom, stranačko vodstvo postalo je ekonomski liberalnije i čini se gotovo ljutito zbog prethodnog kursa CDU-a.

Ekonomsko krilo CDU-a i sporan izraz “lajfstajl”

Najspektakularniji primjer toga je utjecajno Ekonomsko krilo CDU-a (Mittelstands- und Wirtschaftsunion – MIT), koje zastupa interese poduzetnika, a izašlo je s prijedlogom pod nazivom „Nema zakonskog prava na rad s nepunim radnim vremenom zbog načina života“. Nakon oštrih kritika i unutarnjih rasprava unutar stranke, pojam „način života“ je izbačen.

Slično kontroverzni bili su i prijedlozi Gospodarskog vijeća CDU-a, prema kojima bi građani u Njemačkoj trebali uglavnom sami snositi troškove stomatološkog liječenja.

Dijelovi stranke također žele produžiti radni tjedan u Njemačkoj. Također žele da ljudi kasnije odlaze u mirovinu i više štede za starost. To se poklapa s upozorenjima poslovnog sektora da zemlji nedostaje rasta.

Kako takve poruke iz sjedišta CDU-a u Berlinu odjekuju u Njemačkoj? Jedan od 1001 delegata na kongresu u Stuttgartu bit će Mark Speicher. Četrdesetjednogodišnjak je gradonačelnik zapadnonjemačkog grada Saarlouisa, udaljenog oko 700 kilometara, odnosno osam sati vlakom, od Berlina. On je jedan od dva gradonačelnika s praktičnim iskustvom u lokalnoj politici koji su ujedno i članovi saveznog izvršnog odbora CDU-a.

Na pitanje o radu savezne vlade koju vode njegovi kršćanski demokrati, Speicher isprva mnogo hvali. Kaže da je Njemačka, zahvaljujući kancelaru Friedrichu Merzu, ponovno stekla svoj “prestiž u svijetu” i u Europi. Ili kaže da vlada pomiče zemlju naprijed u domaćoj i trgovinskoj politici – ključne stvari ovdje su, prema njemu, Mercosur i novi sporazumi s Indijom. Uostalom, kako kaže dužnosnik CDU-a, “mnogo toga treba nadoknaditi nakon tri godine koalicije crvenih svjetala”. Pritom misli na prethodnu saveznu vladu SPD-a, Zelenih i liberala (FDP).

“Voditi računa o ljudima”

Speicherov grad Saarlouis prolazi kroz velike ekonomske previranja. Prije samo nekoliko godina, Ford je tamo proizvodio automobile u velikim razmjerima. Ali ti su dani prošli. Grad sada polaže nade u dolazak novih velikih industrijskih projekata koji su već dogovoreni – a gradonačelnik, nakon kratkog oklijevanja, za DW kaže da se visoka politika mora “brinuti i o ljudima”.

U saveznom izvršnom odboru CDU-a, Speicher je jedan od rijetkih predstavnika nekada utjecajnih stranačkih odbora za socijalnu politiku. A povijest stranke, kaže, pokazuje da smo „uvijek bili uspješni kada smo istovremeno demonstrirali puni spektar CDU-a kao narodne stranke“. Iz svog svakodnevnog iskustva izvlači sljedeći zaključak: „Ljudi žele CDU koji samouvjereno artikulira ono za što se zalaže.“

Povratak Angele Merkel

U svakom slučaju, debate u Stuttgartu su zajamčene. Velikim dijelom i zato što je deset dana prije konferencije neočekivano potvrđeno da će tamo biti kao počasna gošća bivša kancelarka Angela Merkel (71). Bila je predsjednica CDU-a od 2000. do 2018., a od 2019. nije prisustvovala stranačkom kongresu.

To kako je vest o dolasku Merkel primljena i koliko je spekulacija izazvala, mnogo govori o stanju u CDU. Tek će se videti da li ona to namerava da naudi kancelaru Mercu i kakav uopšte signal želi da pošalje.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Merz u svom govoru na kongresu kritizirati poteze napravljene pod bivšom predsjednicom stranke – kao što je to činio posljednjih mjeseci.

Što god Merz rekao i kakav god bio ishod njegova ponovnog izbora za predsjednika stranke, Merkel će sigurno biti u toku. I svakako mediji.

