“Ukrajina je kriva za rat, a Krim ostaje ruski”

U intervjuu za magazin Time, koji je upravo objavljen, a proveden 22. travnja, Trump je optužio Ukrajinu za početak rata.

“Mislim da je ono što je uzrokovalo početak rata bilo kad su Ukrajinci počeli govoriti o pridruživanju NATO-u”, rekao je Trump.

The first 100 days of President Donald Trump’s second term have been among the most destabilizing in American history.

He sat down with TIME at the White House on April 22 for a rare long-form, on-the-record interview about the last three months. Read our story:… pic.twitter.com/FkCTUxCviT

— TIME (@TIME) April 25, 2025