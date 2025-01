Kako se Musk miješa u predizbornu kampanju u Njemačkoj?

“Samo AfD može spasiti Njemačku”, piše milijarder Elon Musk na svojoj platformi X, na kojoj je ranije napravio razgovor s glavnom kandidatkinjom AfD-a Alice Weidel. 70-minutni razgovor bio je vjerojatno do sada podrška sa najvećim dosegom ovog poduzetnika AfD-u. To da Musk i Weidel dijele iste stavove ne samo o pitanjima kao što je migracija pokazalo se ne samo u tome da su oboje pokušali reinterpretirati Adolfa Hitlera kao komunista.

Nije bilo prvi put da je Musk proaktivno intervenirao u kampanji za njemačke savezne izbore. Krajem decembra, u gostujućem članku za list “Welt am Sonntag”, on je preporučio čitaocima da glasaju za AfD i opisao ovu stranku kao “posljednju iskru nade za Njemačku”. Zanimljivo je da se Musk 2023. na X-u distancirao od AfD-a i napisao da tu partiju ne može razlikovati od “rupe u zemlji”.

Iako Muskova potpora AfD-u nije sasvim nova, u Njemačkoj uvijek izaziva uzbuđenje i podiže prašinu. Zbog toga se ona ne može ignorirati, kaže Jan Rathje, viši istraživač u CeMAS-u (Centar za praćenje, analizu i strategiju). “Mora se govoriti o Musku jer on ima mnogo resursa koje može pretvoriti u ekonomsku i političku moć.” To je, kaže Rathje,, vidljivo ne samo u SAD-u, već i u Europi, u čiju se politiku Musk sve više uključuje.

“Ideološka zavjera i ekstremna desnica”

Njegova platforma X igra glavnu ulogu u tome: ovdje Musk redovito komentira određena politička pitanja i također se izravno obraća političarima. Također dijeli desničarske ekstremističke profile i iznosi njihova lažna ili u najmanju ruku iskrivljena stajališta. “Ono što Musk širi na svojoj platformi može se opisati kao zavjereničko-ideološko i ekstremno desničarsko, a dijelom i kodirano antisemitsko djelovanje”, kaže Rathje.

Prema pisanju Wall Street Journala, Muskovi objavljeni sadržaji postali su radikalniji od 2020. godine. Tako se on, primjerice, u više navrata koristi šiframa i sloganima s desničarske scene, objavljujući npr.: “Uzmi crvenu pilulu”, što je aluzija na film “Matrix”, koja se koristi prvenstveno u desnoekstremističkoj “Alt-Right” sceni u SAD-u.

Elon Musk s podignutom rukom u visElon Musk s podignutom rukom u vis

Musk pozdrav publici na događaju povodom Trumpove inauguracije, koji je bio sličan nacističkom pozdravu.Foto: Mike Segar/REUTERS

Osim toga, Musk je privremeno promijenio svoju sliku na profilu X-a u prikaz memea “Pepe”, zelene žabe, a uz to se i preimenovao u “Kekius Maximus”. Stručnjaci navode da se i ovo također koristi prvenstveno u “Alt-Right” sceni u SAD-u. U ovim potezima neki vide i njegov pozdrav publici na eventu povodom Trumpove inauguracije, koji je sličio nacističkom pozdravu. Sam Musk to negira.

Što se tiče Europe, Musk uglavnom komunicira s objavama koje se bave temom migracija – uglavnom o stvarnim ili navodnim kriminalnim nedjelima stranaca. Philipp Müller, komunikolog sa Sveučilišta u Mannheimu, smatra da je to prvenstveno zbog oportunističkih razloga jer je to najbolji način za mobilizaciju glasača. Musk, kaže on, primarno podržava stranke koje zagovaraju veću deregulaciju privrede i uništavanje demokracije, za što se nada da će koristiti njegovim tvrtkama i njegovom dugoročnom cilju kolonizacije Marsa.

Musk komunicira s njemačkom influencerkom

Osobito u protekloj godini, Muskovi postovi o njemačkoj politici i politici Ujedinjenog Kraljevstva su se povećali.

Što se tiče Njemačke, Musk primarno komunicira s desničarskom ekstremističkom influencericom Naomi Seibt, koja uglavnom objavljuje postove na engleskom jeziku. Jedna njena objava u decembru, u kojoj je napisala da je glavni kandidat CDU/CSU za kancelara Friedrich Merz odbio razgovarati s AfD-om, Musk je komentirao riječima koje je ponovio nekoliko sedmica kasnije, nakon razgovora s Weidelom: “Samo AfD može spasiti Njemačku”.

Na X-u, Musk je glavne kandidate SPD-a i Zelenih, Olafa Scholza i Roberta Habecka, opisao kao budale. U slučaju Scholza, Musk je reagirao na kraj koalicije Semafor, a u slučaju Habecka na govor u kojem je iznio svoje stavove o mogućoj državnoj regulaciji platformi poput X-a i TikToka.

Nakon napada na božićni sajam u Magdeburgu, Musk je pozvao i kancelara Scholza da podnese ostavku te ga nazvao “nesposobnom budalom”. Musk je također podijelio komentar korisnika, koji opisuje incident kao izravnu posljedicu neregulirane “masovne imigracije”.

Satiričara Hotza ne financira država

U julu prošle godine Musk je, između ostalog, podijelio objavu Seibtove, u kojoj je napisala da je satiričar Sebastian Hotz, „kojeg financira država” poželio smrt Donaldu Trumpu, ali i Elonu Musku.

Musk je podijelio tu objavu i napisao: “Neko ko želi smrt vodećem američkom predsjedničkom kandidatu i meni je plaćen od strane njemačke vlade za to?” Također je označio profil kancelara Scholza i napisao na njemačkom: “Što je ovo?”

Povod je bila objava njemačkog satiričara Sebastiana Hotza, koji je nakon pokušaja atentata na tadašnjeg američkog predsjedničkog kandidata Trumpa, napisao da posljednji autobus i Trump imaju jedno zajedničko: “da ih se nažalost za dlaku promaši”. Hotz je također napisao da bi smatrao apsolutno fantastičnim kada bi fašisti umrli. Hotz je doduše u to vrijeme radio, između ostalih, za emisiju javnog emitera RBB, ali njih nije “plaćala njemačka vlada”. Osim toga, RBB je poduzeo akciju nakon objave i prekinuo suradnju s Hotzom.

Musk reagira na Höckeov post

Općenito, kada je riječ o politici u Europi i Njemačkoj, Musk primarno komunicira s osobama s desnog spektra. “Također polako stječemo dojam da sve više ekstremno desničarskih profila komunicira na engleskom na platformi X”, kaže Rathje. “To može imati mnoge razloge, kao što je međunarodna razmjena informacija s drugim ekstremno desničarskim akterima. Ali također može uključivati ​​nadu da će dobiti podršku Elona Muska, kao što se dogodilo u prošlosti s objavama Björna Höckea ili Naomi Seibt.

Nakon presude tiringijskom državnom čelniku AfD-a Björnu Höckeu zbog izgovaranja zabranjenog slogana nacionalsocijalističke SA “Sve za Njemačku” na jednom događaju, Musk se oglasio putem X-a i komentirao Höckeov post. Na engleskom je napisao da je Njemačka “još jednom pionir u progonu političkih protivnika i gušenju slobode izražavanja”. Nije spomenuo da je Hoecke izgovorio zabranjenu nacističku parolu. Musk se pitao što je to Höcke zaboga rekao i zašto je to protuzakonito.

Napad i na presudu političarki AfD-a

Nekoliko sedmica kasnije, Musk je komentirao objavu na desničarskom američkom profilu u kojoj se govorilo o osudi političarke AfD-a Marie-Thérèse Kaiser za poticanje mržnje na vrlo tendenciozan način. Kaiser je na društvenim mrežama između ostalog napisala: “Afganistanske izbjeglice; SPD gradonačelnik Hamburga za ‘nebirokratski’ prijem; kultura dobrodošlice za grupna silovanja?”

Post se odnosio na intervju s gradonačelnikom Hamburga Peterom Tschentscherom (SPD), koji je vodio kampanju za spašavanje afganistanskog lokalnog osoblja koje je radilo za Bundeswehr, koje je bilo izloženo prijetnjama talibana.

U objavi koju je Musk komentirao jednostavno se kaže da je Kaiser osuđena zbog objavljivanja statistike, koja pokazuje da postoji nerazmjerna vjerojatnost da će afganistanski imigranti u Njemačkoj počiniti seksualni napad. Musk je podijelio ovu objavu i napisao: “Želite li reći da je kazna bila zbog ponavljanja tačne vladine statistike? Je li bilo nečeg netočnog u njenoj izjavi?

Algoritmi očito daju prednost Musku i desničarskim računima

No nije samo Musk jedini koji, čini se, desničarskim korisnicima preferira platformu na X-u. Nekoliko studija zaključuje da X-ov algoritam također preferira te kanale. Prema analizi Centra za suzbijanje digitalne mržnje (CCDH), Muskovi politički postovi tokom predizborne kampanje u SAD-u prikazani su drugim korisnicima na X-u više nego dvostruko češće nego svi oglasi političkih kampanja u SAD-u.

Prema izvještaju, koštalo bi otprilike 24 miliona dolara za vođenje političke kampanje na X-u, koja bi imala sličan doseg kao Muskovi postovi koji podržavaju novog američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom predizborne kampanje. Osim toga, najmanje 87 Muskovih postova o američkim izborima klasificirano je kao lažno ili obmanjujuće od strane osoba koje rade na provjeravanju činjenica, ali nijedan od njih nije dobio takozvanu “community note”.

U studiji Tehnološkog sveučilišta Queensland i Sveučilišta Monash se navodi da je Muskov račun na X-u imao iznimno veliku vidljivost od njegovog političkog angažmana s Trumpom. Također se navodi da je i vidljivost republikanskih profila također značajno povećana u usporedbi s demokratskim profilim. U analizi Wall Street Journala stoji da su čak i nepolitički korisnici preplavljeni političkim sadržajima, koji su naklonjeni Trumpu.

Müller smatra da je još jedan faktor igra ulogu a to je taj što su mnogi ljudi i organizacije više lijevog spektra sada napustili Platformu X, tako da se ravnoteža spektra mišljenja promijenila.

Prema različitim istraživanjima i antisemitski sadržaji su porasli na X-u, piše u analizi Institut za strateški dijalog (ISD). Osim toga, prema Amnesty Internationalu i studiji iz SAD-a, bilježi se porast govora mržnje i drugih štetnih sadržaja.

Koliki je Muskov utjecaj?

Prema riječima stručnjaka, teško je procijeniti koliki će biti utjecaj Muska i Platforme X na izborni rezultat u Njemačkoj. Međutim, učinak ne treba podcijeniti, kaže Rathje. “S jedne strane, to može utjecati na ljude koji imaju profil na X-u, a još su neodlučni za koga glasati.” X je, kaže on, i dalje jedna od najvećih društvenih mreža koja igra važnu ulogu, posebice unutar političkog diskursa. “Osim toga, Muskova medijska prisutnost također mu omogućuje da dosegne ljude izvan svoje platforme.”

To pridonosi i normalizaciji tendencionalno mizantropskih ideologija, čak i ekstremno mizantropskim, kada ih Musk izrazito podupire, kaže Rathje.

Müller također smatra da Muskova podrška AfD-u daje stranci određeni legitimitet. “Ako najbogatiji čovjek na svijetu javno podržava ovu stranku, onda to, zajedno s mnogim drugim čimbenicima, može povećati vjerojatnost da će neki ljudi glasati za AfD na sljedećim saveznim izborima”, kaže on, prenosi DW.

