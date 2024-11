Ko je Mehmet Oz, televizijski doktor i Trampov kandidat za važnu funkciju u američkom zdravstvu?

Ukoliko se američki Senat sa tim saglasi, Oz će nadzirati rad dva najvažnija programa zdravstvenog osiguranja u zemlji, koji obezbeđuju primanja za strarije građane, kao i korisnike sa nižim zaradama.

Na toj funkciji biće nadležan za budžet od 1,1 hiljada milijardi dolara i programe koji pružaju zdravstvenu zaštitu skoro polovini američkog stanovništva.

Rođen u Klivlendu, u saveznoj državi Ohajo, 1960. godine. Sin je turskih imigranata — Mustafe Oza, torakalnog kardiovaskularnog hirurga, i Sune Oz.

Odrastao u Vilmingtonu, u državi Delaver. Diplomirao je na Univerzitetu Harvard 1982. godine gde je završio studije Biologije. Potom je 1986. završio medicinske nauke kao i studij kojim je postao magistar poslovne administracije. Diplomac je Medicinskom fakultetu Univerziteta u Pensilvaniji i u Školi Pens Varton.

Izgradio je karijeru kardiohirurga u Njujorku, gde je razvijao inovativne medicinske uređaje. Autor je brojnih bestselera iz oblasti zdravstva, prevedenih na mnoge jezike – uključujući turski.

Pažnju na sebe skrenuo je tokom gostovanja kod televizijske zvezde Opre Vinfri. Pokrenuo je ” Šou doktora Oza” 2009. godine, koji je trajao 13 sezona, baveći se zdravstvenim temama i dobrobiti. Osvojio je devet Emi nagrada.

U objavi nakon Ozove nominacije, Donald Tramp je ukazao na brojne televizijske nagrade koje je osvojio.

“Naučio je milione Amerikanaca da biraju zdraviji način života”, ukazao je Tramp.

Sastanak sa Trampom

Mehmet Oz je 2022. za Asošijeted pres rekao da je Trampa prvi put sreo 2004. ili 2005.

Tokom predsedničke kampanje 2016. Oz je intervjuisao Trampa koji je u njegovoj telezivijskoj emisiji obelodanio svoju medicinsku dokumentaciju.

Izabrani američki predsednik je 2018. godine, tokom prvog mandata, Mehmeta Oza imenovao u Predsednički savet za sport, fitnes i ishranu.

Iako hvaljen kao stručnjak sposoban da komunicira o kompleksnim medicinskim pitanjima, Oz se suočio sa kritikama zbog promovisanja neproverenih zdravstvenih proizvoda i navodnih sukoba interesa u odobravanju komercijalnih medicinskih proizvoda.

U Senatu je 2014. bio pozvan da svedoči o promovisanju proizvoda za mršavljenje čiju upotrebu nije podržavala nauka.

Iako nije utvrđeno da li je bio umešan u nepravilnosti u vezi sa tim, navodi koje je iznosio u televizijskom programu upotrebljavani su u kampanjama za plasman proizvoda za mršavljenje i njihovu prodaju u mnogim zemljama.

Političke težnje

Politički se aktivirao krajem 2021. godine zbog, kako je obrazložio, neuspeha Sjedinjenih Država u reagovanju na pandemiju kovida 19.

Tada je odlučio da se za senatsko mesto u Pensilvaniji kandiduje sa liste republikanaca.

Tramp ga je podržao, a njegovo nastojanje našlo se pod lupom zbog dvojnog američko-turskog državljanstva.

Protivnici, uključujući predsednika Džoa Bajdena, kritkovali su ga zbog kandidature u Pensilavniji – pošto mu je prethodno dugogodišnje prebivalište bilo u Nju Džersiju.

Takođe, u pojedinim krugovima, kritikovan je i zbog nelojalnosti Sjedinjenim Državama – nakon objave fotografije sa glasanja na turskim predsedničkim izborima 2018. na zvaničnom Fejsbuk nalogu turskog generalnog konzulata u Njujorku.

Bio je akter reklame turskog avioprevoznika Turkiš-erlajnz za Super bol – koja je koštala nekoliko miliona dolara.

Pojavio se u čevrtominutnom video snimku tokom leta, koji prikazuje bezbednosne protokole aviokompanije protiv kovida 19.

Dvojno državljanstvo obrazlagao je potrebom da se brine o majci, koja živi u Turskoj i ima Alchajmerovu bolest.

