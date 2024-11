Mladi birači bi mogli da odluče ishod američkih izbora

Mnogi od njih odlučili su da se uključe u izborni proces, neki kroz učenje kako se glasa, drugi kroz stranački aktivizam.

Studenti na Montgomeriy koledžu u državi Maryland nedavno su organizovali probno glasanje, sa kopijama glasačkih listića, a pozvali su i izborne zvaničnike da edukuju birače. To je pokušaj da se studenti pripreme za glasanje na američkim predsjedničkim izborima.

„Suština današnjeg događaja je obrazovanje birača i omogućavanje ljudima da vide izborno mjesto i vide kako izbori zapravo izgledaju”, kaže za Glas Amerike Britney Green, organizatorica izborne vježbe.

Učesnici su zahvalni za ovakvu inicijativu.

„Jednostavno sam htio da vidim kakav je osjećaj glasati prvi put. Ovo mi je prvi put da glasam na predsjedničkim izborima i htio sam da vidim proceduru”, kaže Akhyan Dmang, učesnik probnih izbora.

Ovi mladi birači su zainteresovani za niz tema.

„Finansijska pitanja o dugu zemlje. Zaista ne razumijem dobar dio toga, ali ako pogledam, to izgleda kao velika cifra. Ne razumijem zašto je toliko visoka“, navodi Namdi Ifejuka, takođe učesnik probnih izbora.

„Rekla bih da su važne klimatske promjene i reproduktivna prava”, navodi Libby McClayton, organizatorica vježbe.

Mhambi Musonda, studentski politički organizator dodaje „Mislim da je uloga Amerike u svijetu veoma važno pitanje za mnoge ljude, posebno za mlade birače.”

Većina studenata koji su govorili za Glas Amerike nisu željeli otkriti da li će da glasaju za potpredsjednicu Kamalu Harris ili za bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Ipak, Maryland je uporište demokrata i očekuje se da će u toj državi pobijediti Harris.

Glas Amerike je razgovarao i sa liderkom mladih republikanaca u jednoj od neopredijeljenih država, Georgiji. Ona kaže da je ekonomija ključna za mnoge njene kolege.

„Između troškova stanovanja, inflacije, cijena namirnica i goriva koje stalno rastu, teško je u ovom trenutku priuštiti život ovdje i imati porodicu”, kaže Jacquelyn Harn, predsjednica Mladih republikanaca Georgije.

Na pitanje kako bi kampanje trebale da pristupaju mladim biračima Harn je odgovorila: „Nećete doći do glasača Generacije Z preko telefonskih poziva jer vjerovatno imaju uključenu blokadu takvih poziva ili se neće javiti na broj koji ne znaju. Mi smo generacija društvenih medija. Sve što posmatramo se nalazi na društvenim mrežama. Vijesti dobijamo sa društvenih mreža.”

Heri Sisson, influenser na društvenim medijima i demokrata, se slaže: „Rekao bih da je TikTok za mlađe ljude primarna aplikacija za dobijanje vijesti. To je moja glavna platforma. Mislim da je glavni razlog što se to može svariti. Mnogo vijesti koje vidite na TikToku traju 30 do 60 sekundi.”

U Herndonu, u susjednoj državi Virdžinija, simpatizerka Kamale Harris, Xamila Alfonzo Meza, ide od vrata do vrata pokušavajući da ohrabri ljude da glasaju za njenu kandidatkinju. Mnogi ne otvaraju, ali ona ne odustaje.

Ona kaže da je za mnoge mlade demokrate ključno bilo to što je Harris zamijenila Joea Bidena kao kandidatkinja: „Vidjela sam veliku promjenu u energiji i entuzijazmu otkako je potpredsjednica nominovana.”

Alfonzo Meza dodaje da bi mladi birači Generacije Z, kojih ima oko 40 miliona, mogli napraviti ključnu razliku na predsjedničkim izborima, prenosi VoA.

Facebook komentari