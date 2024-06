Mekka: Obavljen najzahtjevniji dio obreda, sve hadžije dobro i zdravo

Prvi ili drugi dan Bajrama, zavisi kako grupe isplaniraju, čeka nas hadžski tavaf i time smo mi zapravo obavili hadž. U naredna dva dana nas očekuje bacanje kamenčića na sva tri džemereta i tako smo obavili sve obrede hadža“, pojasnio je

Prvog dana Kurban-bajrama hadžije i hadžinice iz naše zemlje od ranih jutarnjih sati pristizali su u hotel, nakon što su sinoć obavili u fizičkom smislu najzahtjevniji dio obreda hadža – pješačenje od Muzdelife do džemreta.

Nakon boravka na Arefatu, hadžije su autobusima prevezene do Muzdelife, gdje su provele dio noći i sakupile kamenčiće za bacanje na džemretima.

Oko ponoći krenuli su s Muzdelife putem Mine, do Velikog džemreta, što je nešto više od deset kilometara pješačenja. Na Velikom džemretu su bacili sedam kamenčića, nakon čega su se vratili u hotel i oslobodili ihrama.

„Medicinska ekipa, kao i svaki put do sada, krenula je prije dva dana sa svojim hadžijama put Arefata i stalno boravila s njima na Arefatu, Muzdelifi i do povratka u hotel. Hvala Bogu, mogu potvrditi da su sve hadžije uspjele obaviti taj neizostavni dio hadža, odnosno boravak na Arefatu, zbog čega smi mi, ustvari i angažirani – da pomgnemo bolesnim, starijim i iznemoglim da to i urade“, izjavio je za Agenciju MINA šef ljekarskog tima dr. Adem Zalihić.

Dodaje kako je tokom boravka na Arafetu evidentiran značajan broj intervencija, ali da je važno istaknuti da nisu bili prinuđeni da ikoga voze u saudisjke bolnice na Arefatu.

„Prilikom povratka s Arefata, očekivano, i nakon Muzdelife, pješačenja i bacanja kamenčića, pojavili su se određeni zdravstveni poremećaju. Uglavnom, sve smo zbrinuli i riješili sve slučajeve, a hadžije hajirli stigli u hotelske sobe“, kazao je Zalihić.

Prema njegovim riječim, jutros od 8.00 sati u ambulanti je evidentirano nekih 150 manjih ili većih hirurških i internističkih intervencija.

„U principu, sve zbrinjivamo. Istina, bili smo prinuđeni jednog pacijenta, odvesti na dodatno rentgensko slikanje zbog frukature malog nožnog prsta“, dodao je Zalihić.

Hadžije prvi bajramski dan provode u čestittanju ovog velikog praznika svojim najbližim u domovini, ali i družeći se s novim prijateljima koje su stekli na ovom životnom putovanju.

Neka bajramska druženja, koja su organizirali vodiči ili pojedinci, već su održana, a neka su najavljena za večernje sate.

Hadžijama danas i narednih dana preostaje obavljanje hadžskog tavafa i sa’j te bacanje kamenčića na preostalim džemretima i oprosnog tavafa, čime će obred hadža biti upotpunjen.

