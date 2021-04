“Kako započne prvi dan Ramazana, tako obično i završi” – Nedim Sladić objavio prognozu za april i juni, evo šta nas čeka

Meteorolog Nedim Sladić najavio je promjene vremena s hladnim talasima i u narednim periodu, piše Raport.

“Kako započne prvi dan ramazana, tako obično i završi”, naveo je staru izreku Sladić.

“Vlažan april – suh juni”, naveo je također.

“Sve su to narodna vjerovanja koja se pomno prate, pri čemu se naročito ističe ovo drugo koje manje-više svi praktikujemo. A da će promjenjivo i dalje biti, a uz to u pojedinim danima i hladnije od prosjeka, nažalost za mnoge – hoće. I to barem do početka 3. desetodnevlja aprila”, naveo je Sladić.

