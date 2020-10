Svečano otvoren obnovljeni amfiteatar Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

Ovom prilikom reisu-l-ulema Kavazović je kazao kako je Gazi Husrev-begova medresa najvažnija odgojno-obrazovna ustanova Islamske zajednice, a amfiteatar je bio mjesto održavanja najvažnijih događaja Islamske zajednice u novijoj povijesti, od svečanih akademija, naučnih skupova, pa do sjednica Sabora IZ i izbora za reisu-ulemu.



“Svršenici Gazi Husrev-begove medrese su uz naš narod od naše domovine, evropskih zemalja do Amerike i Australije i svugdje promiču misiju islama i vrijednosti našeg naroda.

Molim Boga da ova škola uvijek bude u Njegovoj milosti, da uvijek iz nje izlazi dobro i da se zalažemo za dobro i popravljamo naše stanje. To je Medresa radila i nadam se da će u budućnosti nastaviti tim putem“ , kazao je reisu-l-ulema.



Zahvalio je direktoru Gazi Husrev-begove medrese hfz. dr. Mensuru Malkiću i kolektivu Medrese na inicijativi i realizaciji ovog projekta, te donatoru Udruženju za blagostanje – Rahma International Society iz Kuvajta, koja je putem Vakufske direkcije IZ donirala više od dvije trećine sredstava za obnovu amfiteatra. Inače, ova

organizacija je realizirala na stotine projekata u BiH.



Direktor Medrese hafiz Malkić istakao je da je obnova amfiteatra nastavak obnove zgrade Medrese u kojoj se odvija nastava i u kojoj stanuju njeni učenici. U okviru te obnove, u prethodne četiri godine, zamijenjena je kompletna elektro- instalacija, rekonstruirani su sanitarni čvorovi, spavaonice, zbornica, hodnici, kabineti i učionice opremljene pametnim tablama, dvorište Medrese…Upravo je i obnova amfiteatra išla u smjeru da prilikom adaptacije budu ugrađena najnaprednija tehnička rješenja.

“Menadžment Medrese je 2016. godine donio plan rekonstrukcije zgrade muškog odjeljenja Medrese koji je podijeljen u nekoliko faza, jer je za njihovu realizaciju bilo potrebno izdvojiti značajna sredstva, a radove je trebalo izvoditi u vrijeme raspusta kada učenici nisu u školi.

Radovi na amfiteatru su počeli 1. jula ove godine, a završeni su 29. septembra“, kazao je direktor Malkić koji je zahvalio reisu-l-ulemi na podršci, Vakufskoj direkciji te donatoru Udruženju za blagostanje i njenom direktoru Ejmenu E. Fekaviju.

Također, iskazao je zahvalu firmi “Zarka“ i direktoru Zijadu Imamoviću, firmi “Džena“ i vlasniku Hasanu Topčagiću, te arhitektici Ubejdi Imamović-Hodžić. Arhitektica Imamović-Hodžić, kazala da je osnovni cilj bilo osiguranje potrebnih mjesta te mogućnost postavljanja različitih scena u amfiteatru.

“Od materijala bih izdvojila zidne obloge i stolariju, koja je od hrastovine, te zidne obloge od mermera, ako i anatomske stolice koje su sa čeličnom konstrukcijom. Amfiteatar sada na površini od 200 kvadrata ima 181 mjesto. Naravno, urađena je kompletna rekonstrukcija elektro-instalacija i ugrađen je pametni sistem, tako da se s jednog mjesta može upravljati rasvjetom, roletnama itd“, kazala je Ubejda.

Amfiteatar je prvi put otvoren 29. septembra 1977. godine, u cilju organizacije

svečanosti otvorenja Fakulteta islamskih nauka (FIN) u Sarajevu i do danas nije imao većih

rekonstrukcijskih zahvata.

