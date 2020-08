Ljepote juga Alana Hadžića pred mostarskom publikom

Na fotografijama ovog autora mogu se vidjeti brojne prirodne i kulturne znamenitosti Bosne i Hercegovine, rijeke, jezera, vodopade, planine, te kulturna baština naše zemlje.

– Na ideju o fotografiji došao sam radeći turističke reportaže za jedan TV magazin. Tad sam obilazio cijelu Bosnu i Hercegovinu i uviđao koliko je to lijepa zemlja. Posebno me dojmio sami jug. Motivi su izvorišta rijeka i stari mostovi. Tu su naravno i druge znamenitosti. Ja bih izdvojio prelijepu rijeku Trebižat koju sam slikao od izvora do ušća. To je jedna od najljepših rijeka u našoj zemlji – rijeka sa devet imena, kaže Hadžić.

Napominje da uprkos upitima zasad nije razmišljao o prodaji fotografija.

– Možda nekad u budućnosoti, ali zasad ne razmišljam u tom pravcu. Sve ovo radim samo iz ljubavi. To me istinski opušta i čini sretnim i zadovoljnim, dodao je Hadžić.

