Počelo Mostarsko ljeto

Četvrta u nizu manifestacija Mostarsko ljeto nakon obnavljanja, otvorena je večeras u Centru za kulturu Mostar. Svečanost je uveličao član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, koji je manifestaciju proglasio otvorenom.

Čast mi je biti pokrovitelj ovako prestižne manifestacije. Cijenim da je vrlo značajna i to je velika čast za mene. Ova manifestacija nije važna samo za ovaj dio zemlje, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Organizatori su najstarije i temeljne institucije u oblasti kulture u Gradu Mostaru. One su nakon nekoliko godina prekida ponovo uspostavili kontinuitet ove manifestacije. Ovo je jako važno. Bez ove manifestacije, ne bi bila upotpunjena slika kada je riječ o kulturnoj baštini BiH. Želim da institucije iz oblasti kulture na tragu politike koju zastupam, djeluju što je moguće više jedinstveno i zajedno. Cijenim da je to najbolji put.

Naša domovina je bogata različitostima. One su naše bogatstvo i trebaju biti naša kompativna prednost, a ne razlog za svađe i sukobe. Borimo se za jedinstven grad Mostar, za što je moguće veći stepen svih institucija. Za Mostar u kojem će svaki čovjek biti ravnopravan i gdje će biti isključena dominacija bilo koga nad bilo kime. Mi ćemo u tome uspjeti. Neka to znaju i oni koji imaju drugačije namjere, a nažalost ima i takvih danas u BiH, poručio je Džaferović.

Zadovoljstvo nije krio ni likovni umjetnik Ibrahim Novalić. Njegovom izložbom pod nalsovom Moj put, započelo je Mostarsko ljeto.

U prostorijama Kamarada, moja izložba otvorila je prvo Mostarsko ljeto, još 1995. Ovo je moj drugi poziv. Vakum koji je nastao u međuvremenu nije bio do mene. Spreman malo veću retrospektivu naredne godine. Žao mi je što je Mostar 20 godina bio zapostavljen zbog destruktivne politike. Mostar je u cijeloj Jugoslaviji bio poznat kao slikarski grad. Ja nisam ostao na površini. Bio sam malo zaronio – rudarski. Mislim da počinje nova era. Ljudi su se povezali i zaboravili neke ružne stvari.

Umjetnost je univerzalna vrijednost, koja proizvodi ljepotu. Najviše bih volio da imamo Mostar – grad kulture i umjetnosti. Mi, umjetnici nikad nismo imali barijere. Mnogo mi znači što će moju izložbu otvoriti član Predsjedništva BiH, moralan čovjek kojeg je odgojila vjera. Nikad nismo prestali biti ljudi. Politika ovu vrijednost mora prihvatiti. Mi smo u najluđim danima imali namjeru u distriktru grada zajedno slikati, kazao je.

