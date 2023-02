NANA IZ BIH UŠTEĐEVINU OD HILJADU MARAKA DONIRALA ZA ŽRTVE ZEMLJOTRESA U TURSKOJ I SIRIJI

Hafiz Nedim Botić na društvenim mrežama je objavio priču o staroj bosanskoj nani koja je također željela da pruži svoj doprinos i pomogne koliko može stradalim ljudima u Turkiye.

– Po završetku džuma namaza stojao sam za sergijom i prikupljao novac koji su džematlije ostavljale kao prilog pomoći. Kada se džamija ispraznila i svi vjernici razišli, prikupljam sedžade na kojima je bio novac da sve sastavim i predam. Prilazi mi jedna stara nena u dimijama i šamiji, onako sporim hodom krećući se prema meni. Kaže: ‘Sinko, sačekaj da i ja dam svoj prilog’. Dođe ona tako do mene, vadi svoj stari novčanik, vadi iz njega salvetu i kaže mi stavi ovo sebi u džep pa stavi poslije na sergiju. Rekoh: ‘Majko, slobodno stavite’, misleći stavit će skromnih 5-10 maraka znajući da naši stariji teško preživljavaju. Nena razmota salveticu i kaže meni: ‘Ovdje je, sinko, 1.000 KM, to je moj crni fond, to sam štedjela za crne dane, ali sam odlučila ovo dati našoj braći i sestrama koji su u potrebi i da ih pomognem’ – napisao je hafiz Botić u poruci koju je preuzeo od Adnana Čirića, uposlenika Behram-begove medrese u Tuzli.

Jedva sam suzdržao suze na te nenine riječi. To vam govori koliko je srce nas Bošnjaka, kako mi volimo pomagati i koliko smo osjetljiv i brižan narod. Molim Uzvišenog Gospodara Allaha Jednog Jedinog da ovoj neni, majci, kraljici uveliča njena dobra djela, da joj uveliča imetak, da joj podari lijepo zdravlje, da joj podari najljepše mjesto u džennetu. Bošnjačko srce je veliko, a ovo je dokaz kakvi smo – stoji u poruci.

Islamska zajednica u BiH nakon džuma namaza, 10. februara, u svim džamijama u domovini i dijaspori organizirala je sergiju za pomoć narodu Turske i Sirije nastradalom u zemljotresu, javlja Anadolija.

