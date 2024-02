POLICAJAC ĆUSTENDIL BIO PIJAN: AMRU POGODIO S 14 METAKA, PA OTIŠAO KUĆI DA SE PRESVUČE

Pripadnik MUP-a TK Elvis Ćustendil ubio je suvlasnicu ugostiteljskog objekta Amru Kahrimanović. Ubio ju je iz službenog pištolja iako je bio na godišnjem odmoru. Pri tome je bio pijan.

U pravcu nesretne Kahrimanović ispucao je više od 17 metaka! Cijeli šaržer. Od toga pogođena je s više od 14 metaka. Nakon brutalnog ubistva, kako javlja Avaz, otišao je kući, presvukao se, oprao ruke i krenuo u grad. Odmah je potom uhapšen ispred zgrade.

Njegova supruga izjavila je na saslušanju da je kobne noći kada je došao bila u sobi s djetetom (15-godišnjom kćerkom) i da ga nije ni vidjela. Potvrdila je da ranije nije donosio pištolj kući. Imao ga je kod sebe u stanu posljednjih nekoliko dana.

Njega će saslušati postupajući tužilac.

Na konferenciji za medije Uprave policije MUP-a TK policijski komesar Dževad Korman je potvrdio da Ćustendil nije bio na dužnosti.

Korman je, također, potvrdio da je Ćustendil bio u alkoholiziranom stanju.

Ćustendil je bio na godišnjem odmoru, ali nije predao svoj službeni pištolj iako je to bio dužan uraditi, čime je prekršio sve procedure.

Trenutno se utvrđuju činjenice u vezi s tim zašto Ćustendil nije dobio poziv nadređenog lica da preda oružje.

Policijski službenici imaju obavezu da odlažu svoje oružje ukoliko se nalaze na bolovanju ili godišnjem odmoru. Dakle, to je njihova obaveza. U ovom slučaju Elvis Ćustendil se nalazio treći dan na godišnjem i očigledno nije postupio u skladu s pravilima – istakao je Korman i potvrdio da je Ćustendil 2020. godine bio disciplinski kažnjen za povredu službene dužnosti jer je pod utjecajem alkohola izazvao saobraćajnu nesreću.

Kako je rekao Korman, brojne kolege Ćustendila bile su iznenađene događajima od četvrtka uvečer. Istakao je da oni u posljednje tri godine nemaju evidentiranu nijednu prijavu protiv njega.

Na pitanje kako je Ćustendil prošao ljekarski pregled, istaknuto je da ih policajci ne rade. Posljednji ljekarski pregled urađen je 1993. godine?!

Nemamo zvanična saznanja o tome da je liječen zbog bilo kakvih psihotičnih stanja – dodao je Korman.

Ćustendil je u lokal došao s prijateljima s kojima je pio. Sat prije ubistva desio se incident u lokalu, zbog čega je pozvao policiju jer je jedan od njegovih “kolega” s kojima je sjedio narušavao javni red i mir.

Ćustendil je, naime, zvao policajce da dođu i interveniraju, što su i oni i uradili te su izveli muškarca iz tržnog centra i odveli ga u stanicu. No, on je zatim nastavio piti. To, nažalost, nije bio alarm za njegove kolege.

Da napuste lokal

Kako je policija intervenirala u lokalu, uposlenica objekta je pozvala suvlasnicu Kahrimanović da dođe, što je ona i učinila. I tu se zatim nastavila drama koja je završila tragično.

Kahrimanović je, kako su naveli očevici, zahtijevala od gostiju da plate šta su popili i da idu, ali je Ćustendil, koji je bio čest gost ovog lokala, to odbio. Nakon toga došlo je do prepirke između nesretne žene i policajca, zbog čega je Ćustendil izvadio pištolj i ispalio više metaka u nju. Prvo je pucao u objektu, a zatim i ispred. Svemu su svjedočili gosti lokala.

Porodica Kahrimanović se oglasila

Sin i brat ubijene su naveli da je Karimanović bila časna i poštena žena, u vjeri.

Tvrde da je Amra Elvisa poznavala kao gosta, nisu bili ni u kakvim privatnim, poslovnim, niti ljubavnim odnosima.

