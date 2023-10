VIDEO Novinar pao na koljena zbog prizora iz bolnice u Gazi: “Vidio sam stvari koje nikada neću moći zaboraviti”

Opisao je situaciju u bolnici Al-Shifa, najvećoj medicinskoj ustanovi u pojasu od 40 kilometara, kao traumatičnu. Posvuda su tijela, a povrijeđeni mole za pomoć. U jednom dijelu javljanja iz bolnice novinar priznaje: “Vidio sam stvari koje nikada neću moći zaboraviti.”

U jednom dijelu videa mlada djevojka krvavog lica sjedi u bolničkom krevetu, plače i prekrivena je prašinom dok joj doktor pregledava noge. El-Bursh otkriva da je izgubila dom i da su njezini rođaci ubijeni.

Među ranjenima, snimatelj Mahmoud je vidio svog prijatelja Malika koji je preživio, ali njegova porodica nije.

“Ovo je moja lokalna bolnica. Unutra su moji prijatelji, moji susjedi, ovo je moja zajednica. Danas je bio jedan od najtežih dana u mojoj karijeri”, rekao je El-Bursh.

Izrael je bombardirao Gazu kao odmazdu za Hamasove napade u gradovima južnog Izraela, u kojem je ove sedmice ubijeno najmanje 1300 ljudi.

Najmanje 1500 Palestinaca ubijeno je u bombaškim napadima, a Izrael je također razmjenjivao vatru s libanonskom skupinom Hezbolah.

Human Rights Watch rekao je da su uočili “višestruke zračne udare topnički ispaljenog bijelog fosfora iznad gradske luke Gaze i dva ruralna mjesta duž izraelsko-libanonske granice”.Streljivo s bijelim fosforom može se legalno koristiti na bojnim poljima za izradu dimnih zavjesa, stvaranje osvjetljenja, označavanje ciljeva ili paljenje bunkera i zgrada. Budući da ima legalnu upotrebu, bijeli fosfor nije zabranjen kao kemijsko oružje prema međunarodnim konvencijama, ali može izazvati ozbiljne opekline i izazvati požar.

Bijeli fosfor smatra se zapaljivim oružjem prema Konvenciji o zabrani uporabe određenog konvencionalnog oružja, koja zabranjuje korištenje zapaljivog oružja protiv vojnih ciljeva koji se nalaze među civilima, iako je Izrael nije potpisao i ne obvezuje ga,piše N1

Upitana za komentar na optužbe, izraelska vojska rekla je da ‘trenutno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi”.

BBC reporter documents his hospital visit in Gaza, "I have seen things I can never unsee." pic.twitter.com/IwFCT4pOUK

— bread and circuses (@phortuenti) October 13, 2023