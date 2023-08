ŽENA VIŠE NIJE HTJELA DA ŠUTI – Tetka ubijene Nizame potvrdila: Svojim sam ušima čula da je monstrum Nermin priznao Nizami da mu je policajka ljubavnica!

Zijada Vuković Pamuković, tetka Nizame Hećimović koju je nevjenčani suprug Nermin Sulejmanović brutalno ubio u petak Gradačcu, tvrdi da je svojim ušima čula da je monstrum Nermin priznao Nizami da je u ljubavnoj vezi sa lokalnom policajkom za koju se sada vjeruje da je ubici odala gdje se Nizama skrivala od njega.

Lično sam čula kad joj je rekao da je s njom u vezi – rekla je Zijada Vuković Pamuković.

Zijada i Nizamina sestra Emina su poslije ubistva rekle da je neko iz institucija morao da oda lokaciju na kojoj se Nizama krila kada Nizama prijavila Nermina za nasilje u porodici.

Na pitanje novinara ko je Nerminu rekao gdje je Nizama, Zijada navodi da i dalje ne znaju ko je, ali da znaju da je bio u vezi sa pomenutom policajkom Dženanom.

– Ne znam ni da li je ona rekla, nemam dokaze, ali znam da je bila s njim. Lično sam čula kad joj je rekao da je s njom u vezi – rekla je Zijada Vuković Pamuković.

Potom su uslijedile prijetnje.

– Nermin je Nizami rekao: “Svaki put kad izađem s njom (policajkom), kad dođem kući istući ću te”. Zato Nizama više nije smjela da pita Nermina za nju. Nizama je imala neke njihove slike, pa je Nermin to brisao, batinao je – rekla je Zijada.

Zijada se potom osvrnula na jezivu prijetnju koju je Nizama dobila nakon što je saznala da je njen nevjenčani suprug Nermin u emotivnoj vezi sa policajkom.

– U jednoj od svađa koje su krenule kada je Nizama saznala za vezu Nermina i policajke on je njoj rekao: “Prvo ću ubiti dijete! Ti ćeš to gledati, pa ću onda ubiti tebe, pa ću se onda vratiti i ubiti sve one koji su te podržavali” – otkrila je Zijada Vuković Pamuković.

Tužilaštvo ispituje da li je policajka odala informaciju o lokaciji na kojoj se skrivala Nizama.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona sada provjerava navode da li je policijska službenica MUP Tuzlanskog kantona Dženana S. Nerminu otkrila lokaciju gdje je njegova nevjenčana supruga Nizama. Prema informacijama lokaciju je, a što utvrđuju i MUP i Tužilaštvo, navodno otkrila ova službenica, o čemu je istog dana odmah MUP Tuzlanskog kantona obavijestio postupajuću tužiteljku.

Sudija ga oslobodila optužbi

Pored policajke Dženane S, još jedna žena je u javnosti optuživana da je svojim odlukama pomogla monstrumu Nerminu da hladnokrvno ubije svoju nevjenčanu suprugu Nizamu.

Naime, mediji su objavili prvu stranicu rješenja Opštinskog suda u Gradačcu kojim se odbija prijedlog MUP da se Sulejmanoviću zabrani približavanje Nizami. Četiri dana kasnije Nermin je ubio Nizamu.

Policijska uprava Gradačac tada je podnijela zahtjev da se Nerminu Sulejmanoviću izrekne zaštitna mjera zabrane uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju i zaštitna mjera zabrana približavanja žrtvi nasilja. Sud je to odbio.

Kako piše u zahtjevu, mjere zabrane je MUP zatražio nakon što je žena prijavila da ju je 3. avgusta oko 19.30 sati Sulejmanović napao i pretukao, pa je zadobila povrede po licu i drugim dijelovima tela. Žena je drugi dan podnijela prijavu protiv njega, pa se odselila iz kuće zajedno s bebom.

Potom je Sulejmanović nastavio da joj prijeti, zvao je i tražio da se vrati kući. Prijetio je i njenoj porodici i prijateljicama. Tri dana kasnije, 7. avgusta, nije htjela da da izjavu u policiji iz straha od reakcije Sulejmanovića, rekavši da će time samo pogoršati situaciju, ali je podržala izricanje zaštitnih mjera.

Kopirala stari predmet

U istom ovom rješenju, kako se vidi, sutkinja je umjesto imena Sulejmanovića napisala ime nepoznatog muškarca, zbog čega se postavlja pitanje – da li je sutkinja samo prepisala obrazloženje iz drugog predmeta?!

– Iz sadržaja zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera slijedi da je Muharem Ćelosmanović ranije nasilja u porodici vršio prema svojoj nevjenčanog supruzi, kao članu porodice sa kojim živi, čime je narušio njihov porodični mir i tjelesnu cjelovitost. Međutim, član porodice, koji je po zahtjevu za izricanje zaštitnih mera označen kao žrtva nasilja, odbila je da svjedoči, a što je sud utvrdio i čitanjem zapisnika o saslušanju svjedoka Hećimović Nizame sačinjenog u PU Gradačac – navodi se, prenosi Avaz.

