Monstruma Nermina će ukopati jarani krimosi: Otac ga se odrekao prije 20 godina kad je počeo da ga tuče

– I jesam i nisam otac Nerminu. Sve ste vidjeli i čuli. Ja sam se njega odrekao prije 20 godina kada je počeo da me tuče. Ipak je to dijete i da je najgori, dijete mi je. Cijeli život je po zatvorima zbog drugih kriminalaca, zbog raznih krivičnih djela. On mene oduvijek nije interesovao, kad god sam nešto pokušavao sa njim, on je uvijek htio da se potuče sa mnom i onda sam odustao od njega – kaže otac ubice Sulejmanovića.

Nesretni čovjek otkriva da je njegov sin, koji je u petak usmrtio troje ljudi, od malih nogu bio nasilnik.

– Bio je eksplozivan od malih nogu, nikada ne znaš šta će da uradi. Još kad je bio peti, šesti razred bio je spreman da se potuče i sa mnom. On je sam za sebe čovjek bio, tako je izrastao. Imao je majku i djeda u Njemačkoj, kupovali su mu skupe patike od 300 maraka. Bio je Al Kapone od kako se rodio i onda je upao u loše društvo. Kad god sam mogao pokušavao da ga usmjerim ka nekom normalnom putu, ali on nikad nije uspio da ide pravim putem. Možda bi i mene ubio da smo bili bliži, bojim se da bi – kaže Nerminov otac.

Fikret priča da je njegov sin bio manupulativan, i da je svima bilo teško da ga pročitaju.

– Imao je on svoje ljude, bliske njemu, koji ga poznaju, ja nikad nisam bio blizak sa njim. Kad biste ga upoznali, a da ne znate ništa prethodno o njemu, pomislili biste da Nermin nije loš čovjek. Veoma je bio eksplozivan i srčan, za sve bi gubio glavu – navodi Fikret.

Na pitanje ko će sahraniti njegovog sina, kojeg se odrekao, kaže da to siguno neće biti on.

– Nema ko od porodice da ga sahrani, to su njegovi jarani i prijatelji krimosi sredili već i organizovali. To što je on uradio to je izazvano, to ne može normalan čovjek da uradi, samo zlotvor. Nešto mu je puklo u glavi čim je to uradio. I ja sam bio mlad, pa se nikada nisam tukao u životu, ni sa kim nisam imao problema, po Srbiji, Italiji i Francuskoj…. imam 100 jarana. Čist sam kao suza – zaključuje otac monstruoznog ubice iz Gradačca, piše Republika.

Facebook komentari