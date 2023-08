Komšinica otkrila kako je ubica iz Gradačca oteo suprugu

Sulejmanović je došao po Nizamu kod tetke i brata gdje se u njihovoj kući skrivala od njega od kada je posljednji put krvnički pretukao drogiran.

“Niza je bila jedna krhka žena koju je on mučio i ona je pobjegla kod tetke sa bebom. Juče oko 11 sati on je došao kod Pamukovića na vrata i tražio Nizu. Kada je izašla rekao joj je da krene sa njim, ali se ona opirala. Počeo je da je bije i vuče i brat joj je stao u zaštitu. Kad je vidio da budala ima pištolj on je pobjegao gore uz dvorište, a on ga je upucao u butinu i odvukao Nizu u kola i odveo je u vikendicu gdje je mučenicu i ubio”, ispričala je komšinica Pamukovića, piše Republika.

U njihovoj kući nikog nije bilo, jer je majka otišla u bolnicu kod svog ranjenog jedinca sina Nedima. prenose nezavisne

