Tahirović: “Teško je naći porodicu u BiH u kojoj nije neko nekoga izgubio”

“Ima ta neka težina kad se počnete spuštati sa planina od Vlasenice. Osjeti se taj pritisak, kada ni sami ne možete objasniti o čemu se radi. Vjerovatno je to teret cijelog društva koji nosimo”, kazao je gostujući u programu N1.

Podsjetio je da je njegovo udruženje sa Pokretom majki enklava Srebrenica i Žepa godinama radilo da dođe do zakona o negiranju genocida koji je nametnuo prethodni visoki predstavnik.

“Mi smo očekivali da će taj zakon biti prevencija i da će ljudi shvatiti da treba prestati sa takvim vrijeđanjem, prije svega majki i žrtava. Ne znam kako se ta osoba osjeća, i on vjerovatno ima nekoga, jer teško je naći porodicu u BiH u kojoj nije neko nekoga izgubio. Mislio sam da će to biti prevencija koja će donijeti rezultat i dati do znanja svima da to treba da stane. Nakon donošenja zakona mi smo imali mir i tišinu jedan određeni period i onda naši tužioci izađu u javnost i kažu da oni ne znaju procesuirati negatore na osnovu zakona koji je donio visoki predstavnik. I ponovo počinje ista stvar i imamo eksploziju svega toga. Nažalost, to se prelilo i na FBiH”, kazao je.

Smatra da je jedno od rješenja primjena zakona koji je nametnuo visoki predstavnik.

“Kada hoćete nešto da uradite, pronaći ćete način kako ćete to uraditi. Kao što Dodik uvijek pronađe način da isprovocira majke i dovede situaciju do usijanja. Isto tako i oni koji profesionalno rade svoj posao trebaju naći model kako da se ta lica zaustave”, istakao je.

Kaže da su Munira Subašić i on razgovarali sa sadašnjim visokim predstavnikom Christianom Schmidtom o ovom pitanju.

“Znamo da u Njemačkoj postoje slični zakoni koji procesuiraju negatore holokausta da dovede tužioce iz Njemačke. Koliko znam, oni su već tu u BiH i mislim da će biti zajedno ovdje sa visokim predstavnikom i da će nakon toga ići u saradnju sa našim tužiocima da riješi to pitanje. Da li će to dovesti do toga da visoki predtstavnik iskoristi svoje ovlasti i uradi dopune tih izmjena koje je uradio njegov prethodnik, ja to ne znam, ali suštinski će se to riješiti”, kazao je.

