Zemljotres probudio Banjalučane

Snažan zemljotres, noćas u 1:45, probudio je stanovnike Banjaluke, a osjetio se i u okolnim gradovima, Laktašima i Gradišci, kao i u dijelu Hrvatske, pišu Nezavisne.

Prvi podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra pokazali su da se radilo o zemljotresu jačine 3,5 po Rihteru. Kasnije su objavili da je zemljotres bio jačine 2,7 stepeni, da bi jutros naveli da je ipak 2,9.

Epicentar zemljotresa je, kako se navodi, bio sedam kilometra sjeverno od Trna, grad Laktaši, te 17 kilometara sjeverno od Banjaluke. Dubina potresa je dva kilometra.

⚠Preliminary info: M3.5 #earthquake (#zemljotres, #potres) about 20 km NW of Bosanska Gradiška (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 01:44:46). Updates at:

