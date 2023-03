Preminuo Jasmin Odobašić, život je podredio borbi za istinu o stradanju bošnjačkog naroda

Jasmin je decenijama tragao za posmrtnim ostacima žrtava zločina i genocida. Rođen je u Prnjavoru 1952. godine. Do prvih dana agresije radio je kao pravnik u rodnom gradu, gdje je 1992. zarobljen.

U logorima je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu proveo dvije godine i preživio je torturu. Nakon što je razmijenjen imenovan je za predsjednika Komisije za razmjenu ratnih zarobljenika RBiH. Poslije je bio član Federalne komisije za traženje nestalih te Instituta za traženje nestalih BiH.

Autor je knjige “Hiljadu grobnica u Bosanskoj krajini 1992.-1995.”

Bosanskokrajiških grobnica je 1.132, od čega je 128 masovnih, 116 zajedničkih i 886 pojedinačnih. U tim grobnicama je do sada ekshumirano 4.697 tijela: 4.006 je identificirano, pa se zna da je iz ovih jama smrti izvađeno i 136 djece, kao i 314 žena…

Odobašićeva knjiga dokazala je kako su u Bosanskoj krajini ubijani isključivo civili, te da su sve pronađene grobnice rezultat kukavičluka, a ne vojnih sukoba.

– Dvadeset godina se borim da se transparentno daju podaci o svim ubijenim u našoj zemlji, ne samo Bošnjacima, da se prezentuju javnosti, da stvorimo preduslove za pomirenje. Ova knjiga nastala je na temelju moje lične arhivske građe, i žalosno je da to nije objavio Institut za nestale osobe ili neka državna institucija. U ovoj našoj zemlji popisuje se pažljivo sve, od auta do kuće, i sve se zna koliko čega ima. Samo nema popisa žrtava, to je katastrofa. Pa u običnoj prodavnici se popiše svaka konzerva, a ne da se ne zna koliko je to ljudu ubijeno, istakao je Odobašić.

Jasmin Odobašić bio je svjedok Tužilaštva BiH na suđenju u Hagu ratnom zločincu Radoslavu Brđaninu koji je osuđen na 30 godina zatvora, pišu Vijesti.ba.

