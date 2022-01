Preminuo biznismen Tomislav Grizelj

Ovu tužnu vijest za portal Radiosarajevo.ba potvrdili su iz kompanije “Grizelj” d.d..

Tomislav Grizelj je preminuo jutros u 69. godini života.

Grizelj je rođen je 1953. u Imotskom, a u Sarajevo je stigao 1959. godine. Prije nego je ušao u krug jednih od najznačajnijih privrednika bivše Jugoslavije, sa više desetina priznanja za menadžerske sposobnosti, bio je rukometaš, ali i maneken.

Projektovao je i postavio više desetina spomenika vječne vatre i fontana širom bivše Jugoslavije i svijeta, a sa 19 godina je napravio plamen za Olimpijske igre u Minhenu.

Radio je na projektima koje je Tito dogovarao širom planete.

Svojim privrednim i društvenim angažmanom promovirao je Sarajevo u zemlji i svijetu, a 2004. godine postao je i član Historical Society WHO is WHO.

ispred zgrade Parlamenta BiH instalirao je i 2020. godine pvi Dezinfekcioni tunel tip DT 1, namjenjen za dezinfekciju radnog osoblja i obuće posjetioca.

Dobitnik je priznanja menadžer godine Kantona Sarajevo 2000. godine, Federacije BiH 1997. i 1999. godine, najmenadžer 2002. BiH, a zatim i menadžer desetljeća 2002. i Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva 2005. godine.

Svoju vezu sa zajednicom je produbio kroz djelovanje u sportskim, kulturnim udruženjima i obrazovnim ustanovama. Njegovo ime je vezano uz Nogometni klub Omladinac, NK Napredak, a posebno uz Sarajevske mažoretkinje, čiji je bio osnivač i pokrovitelj.

Vrijeme i mjesto sahrane gospodina Tomislava Grizelja bit će naknadno objavljeno.

