BiH: Osuđeni ubica pretukao djevojke u kafiću, gosti mirno posmatrali

On je uhapšen i prekršajno sankcionisan zbog tuče i fizičkog napada, a s obzirom na to da je bio pijan, zadržan je u policiji do otrežnjenja.

Portal “Srpskainfo” navodi da se sve dešavalo u noći između petka i subote.

“Dvije djevojke su bile u kafiću za svojim stolom i veselile se kao i većina gostiju. Taj mladić im je par puta prilazio za sto i nešto pričao. Djevojku su ga par puta zamolile da se odmakne od njihovog stola”, ispričao je izvor za Srpskainfo.

Dodao je da je, kada je treći put Mirjanić došao za njihov sto, nastao haos.

“One su ga navodno opet zamolile da se odmakne od njihovog stola, a on je tada podivljao i napao ih. Sve što je bilo flaša i čaša na stolu gurnuo je na jednu djevojku. Ona je pala pod sto i isjekla se po rukama od polupanog stakla”, kazao je ovaj izvor.

Tu se nije zaustavio nego je, nakon što je ta djevojka pala, drugu počeo divljački udarati.

“Udario ju je najmanje tri puta šakom u glavu. Ono što je najgore, ostali gosti koji su se tu zatekli samo su gledali kako on napada djevojke i niko nije pokušavao da ga zaustavi. Zanimljivo je i da se u tom lokalu skuplja puno ljudi, a da nemaju obezbjeđenje”, ispričao je isti izvor.

Djevojka koja je pala je navodno ustala i krenula na Mirjanića da zaštiti prijateljicu, te su se tek tada umiješali i drugi gosti i počeli smirivati Mirjanića.

Jedna od napadnutih djevojaka odmah je pozvala policiju, koju je navodno nazvao i vlasnik objekta prijavivši da je nepoznati muškarac, nakon što nije dobio piće jer je bio pijan, napao djevojku.

Inače, Mirjanić je osuđen na osam godina zatvora zbog ubistva Vese Medića 2011. godine u Banjoj Luci. Dovođen je u vezu i s drugim krivičnim djelima.

Ubistvu je pretohodila svađa između Medića s jedne, te Mirjanića i njegovog druga Davora M. s druge strane.

Tokom ove svađe Medić je izveo Davora M. ispred lokala i išamarao ga, nakon čega su optuženi i Davor M. pokušali da se obračunaju s Medićem.

Mirjanić je zatim otišao do nekoliko metara udaljenog prodavca lubenica, uzeo od njega kuhinjski nož dužine 20 centimetara i vratio se u lokal gdje je zbo Medića, a potom pobjegao.

