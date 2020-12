Posljednja Osmanlijka sa Balkana: Preminula Nimeta Jahić, supruga posljednjeg bosanskog kadije

Nana Nimeta, rođena je 6. oktobra 1922. godine u Prizrenu, u porodici Agalar, među uglednim kosovskim Turcima. Školovala se u Prizrenu, ali i u Turskoj. U Istanbulu je ova žena, koja je više od 50 godina živjela u Sarajevu, završila četiri godine lise, to jest turske srednje škole. Govorila je turski, albanski i bosanski jezik.

Nana Nimeta Jahić bila je supruga posljednjeg bosanskog kadije. Podigla je četvero djece. U braku sa Bećir-efendijom živjela je duže od 44 godine.

U intervjuu koji je prije sedam godina dala za Anadoliju između ostalog je govorila o svom porijeklu i životu.

Njen otac bio je, kako tvrdi, paša osmanskog sultana Abdulhamida II (İkinci Abdülhamit), završio je Vojnu akademiju u Turskoj i školovao se sa osnivačem Republike Turske Mustafom Kemal-pašom Ataturkom, kao i Mustafom Fevzi Çakmakom, turskim premijerom, prvim turskim ministrom odbrane i načelnikom Glavnog stožera Turske.

Ponosna je na današnju poziciju Turske u svijetu i na njeno političko vodstvo,p renosi “Faktor“.

– Vremena idu i mijenjaju se, ali ono što ima Turčin u sebi, to je jedan respekt i ponos. Kada je nedavno premijer Recep Tayyip Erdogan bio u Sarajevu, policija me je uvela u Narodno pozorište. On me je dočekao i poljubio u ruku. I njegova supruga Emine, kao i svi ministri. To je velika čast. Premijer Erdgan kad god dođe najprije traži mene da me u ruku poljubi. Gdje god je nešto, ko god da dođe iz Njemačke, Austrije, Holandije, odmah mene traže. Nijedan Turčin neće doći i otići, a da se ne javi. Ja sam prije mjesec bila u Belgiji, imala sam jedan kongres gdje sam govorila pred hiljadu ljudi. I to je velika čast – govorila je tada nana Nimet.

Facebook komentari