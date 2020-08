ISIDORA JE IMALA ČAK 77 METASTAZA, PRIJE NEKOLIKO GODINA JE OTKRILA: Evo šta je glavni okidač za dobijanje raka

Izgubila je bitku sa karcinomom sa kojom se lavovski borila sedam godina.

– U oktobru 2015. godine pokazalo se da imam 77 metastaza. Svako normalan bi tandrknuo, ali ja sam riješila da se borim do kraja. Rezultati su sada nikad bolji – rekla je književnica.

Kako se pisalo, Isidora je kombinovala hemioterapije, biološke i imunoterapije.

– U početku je bilo prilično obeshrabrujuće. Doktor mi je rekao da od kancera jajnika preživi 15 posto žena. Ipak, nisam se obeshrabrila. Meni se bolest četiri puta vraćala. Znate, to je kao kad tone Titanik prvi put, a vi vrištite. Onda on počne da tone i drugi put, a vi manje vrištite. Kad se to desi treći ili četvrti put, vi samo kažete – ok, tone. Kada sam dobila nalaze, doktorki sam rekla da nije sve tako crno jer je moj centar za humor i dalje na mjestu – rekla je tada Isidora.

Peti put nažalost Isidora nije izdržala.

“Kad mi žene prilaze na ulici, koje imaju iste dijagnoze kao i ja, mi kad pričamo, niko nije pušio, pio, zdravo se hranio, ali imamo jednu zajedničku osobinu – sve smo doživjele velike tuge, velike stresove i ako mene pitate, to je okidač, velika tuga, stres, a oko toga niko ne radi”, rekla je Isidora prije nekoliko godina,piše Novi.

“Ljudi odlaze iz ove dimenzije onda kad više ne mogu da izdrže psihološki.”

Facebook komentari