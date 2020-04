BiH: Od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 47 osoba

U Bosni i Hercegovini do 18. aprila, do 12 sati, od posljedica zaraze novim koronavirusom preminulo je 47 osoba, dok je potvrđeno 1.268 oboljenja COVID-19, kažu podaci Ministarstva civilnih poslova BiH, prenosi Anadolu Agency (AA).

Do sada je ukupno testirano je 16.868 građana, dok je pod nadzorom je 10.994. Od COVID-19 se izliječilo 338 osoba.

U Federaciji BiH preminulo je 29 ljudi, dok je zaraženih 722, a oporavile su se 84 osobe. U Republici Srpskoj zabilježeno je 16 smrtnih slučajeva, oboljelih od COVID-19 je 528 i oporavljenih 234.

U Brčko Distriktu dvoje je ljudi umrlo od posljedica zaraze koronavirusom. Pozitivnih je 18, a izliječenih dvoje.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 154.600 ljudi, a potvrđeno je preko 2.255.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 185 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta “Johns Hopkins“. Do sada se oporavilo više od 575.000 ljudi.

