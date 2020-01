Gradonačelnik Zenice šalje specijalce da odblokiraju autobusku stanicu?

Uslijedilo je to nakon što je Poreska uprava blokirala račun preduzeću “Zenicatrans”, koje preživljava najteže dane od svog osnivanja. Radnici su posljednju platu primili u oktobru prošle godine, a preduzeće nema novca ni za gorivo.

Ogorčeni svim dešavanjima, u Sindikatu su se odlučili za ovaj potez, a najavili su da će od sutra stupiti u štrajk glađu. Iako je tematska sjednica Gradskog vijeća Zenica trebala biti održana u ponedjeljak, ona je, ipak, zakazana za danas u 13 sati, piše “Dnevni avaz”. Huso Sarvan, predsjednik Sindikata radnika, ističe da očekuju da se danas jednom i zauvijek riješi pitanje “Zenicatransa”, pišu “Nezavisne“.

“Željno iščekujemo da se vratimo na redovne poslovne aktivnosti. Svakome je stalo da se radi i privređuje. Stav je jasan, na odluku GV reagujemo za deset minuta i svi su autobusi u saobraćaju”, govori Sarvan.

Dnevni gubici za preduzeće zbog blokade stanice i obustavljenog javnog gradskog prevoza su oko 20.000 maraka. I dok su radnici očekivali da im se obrati gradonačelnik Fuad Kasumović, on im je poručio da će poslati specijalce da odblokiraju stanicu.

“Jutros sam sazvao radnike i pozvao direktora da im kaže šta je poručio gradonačelnik Kasumović preko direktora radnicima. To nije izmišljeno iz moje glave. Traži da deblokiramo stanicu, a ako to ne uradimo, spreman je poslati specijalce. Ako dođe do toga, neka policija radi svoj posao, a mi ćemo svoj. Neće doći do sukoba, mi to ne želimo, nego želimo rješenje”, zaključio je Sarvan.

Gradsko vijeće u septembru prošle godine izglasalo je zaključak da Gradska uprava, iz rebalansa budžeta za 2019. godinu, četiri mjeseca “Zenicatransu” doznači po 150.000 KM i uplati im jednokratnu tranšu od 400.000 KM. Ali, do realizacije zaključka nikad nije došlo jer rebalans budžeta nije ni rađen, pišu “Nezavisne“.

Ni budžet za ovu godinu nije usvojen, jer ga je Kasumović povukao s dnevnog reda.

