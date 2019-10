Maloljetnica se poslije nastave nije vratila kući

Telefon maloljetnice je od srijede isključen, a do zaključenja ovog teksta “Nezavisnih” potraga za maloljetnicom još je trajala.

Almasina tetka Mejra kaže da se dešavalo ranije da njena sestričina ode od kuće, ali se brzo vraćala.

“Bilo je nakratko, ali se vrati, dođe. Nije nikada bilo ovako nešto, da se ne pojavi juče od 12 sati. Zabrinuta sam, nisam ni spavala. Nije ni iz škole bježala, stalno provjeravam“, kaže Mejra.

Na društvenim mrežama se mogu naći Almasine fotografije sa mladićem s kojim je u vezi godinu dana, a kako kaže tetke, riječ je o Ramizu iz Kotorskog, koji je takođe srednjoškolac. Na naše pitanje da li je moguće da se Almasa bez njenog znanja udala, tetka Mejra odgovara:

“Nije to, dozvolili smo joj da momak dođe kući, da sjedi, bude koliko hoće. To me sada najviše zabrinjava jer nije imala razloga bježati s njim. On je sada u nedjelju otišao za Sloveniju, ali bio je ovdje. Prvo je bio ovdje kod nje u subotu čitav dan, i u nedelju je otišao“, priča Mejra.

Almasina majka je umrla kada je ona imala pet godina, kaže Mejra, a njen otac, koji je iz Senegala, u BiH je boravio kao pripadnik mirovnih snaga i nakon okončane misije se vratio u svoju zemlju.

“Njena majka je umrla 2008, ona mene zove mama, ali zna sve. Sa ocem se nije čula Bog te pitao od kada. Ko zna da li je živ“, kazala je Mejra.

Almasa je visoka 170 centimetara i teška oko 60 kilograma, a kada se udaljila u zasad nepoznatom pravcu na sebi je imala crni duks i farmerke iste boje, crvenu majicu, patike, a na leđima ranac.

