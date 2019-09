U SARAJEVU HULIGANI, U BANJOJ LUCI POLICAJCI: NAPADNUT JOŠ JEDAN NOVINAR

Blagić tvrdi kako je dobio udarac u predjelu potiljka neposredno nakon što je policajcu na zahtjev dao na uvid ličnu kartu, piše “Hayat“.

Blagić je slučaj prijavio i unutrašnjoj kontroli MUP-a Republike Srpske, a njegov Facebook status prenosimo u cijelosti.

“Poštovani,

Moje ime je Stefan (Goran) Blagić JMBG 2502991… po vokaciji sam dipomirani politikolog, a predsjednik sam UG ‘Restart Srpska’ i novinar portala “Moja Hercegovina”.

Ovom prilikom želim da prijavim policijskog službenika koji je u noći 28. na 29. septembar tekuće godine vršio raciju/pretres u ugostiteljskom objektu ‘Galerija’ u centru Banjaluke. Naime, isti me je, nakon što mi je tražio ličnu kartu, udario otvorenom šakom u predjelu potiljka. Neposredno prije toga rekao je: ‘Aaaaa, ti si taj!’

Napominjem da nisam pružao nikakav otpor niti sam na bilo koji način isprovocirao policijskog službenika, a za to imam i više svjedoka, koji su spremni da svjedoče.

Kada sam tražio da mi policajac otkrije svoj identitet, on to nije htio da uradi. To nije učinio ni njegov kolega kojeg sam takođe pitao. Kolega mi je samo dobacio: ‘Idi odavde, ne traži probleme.’

S obzirom na činjenicu da su policijski službenici kamerom zabilježili kompletan pretres objekta, smatram da biste se lako mogli uvjeriti u ovo što sam napisao, te identifikovati nesavjesnog policijskog službenika i najstrožije ga kazniti.

Ukoliko vam je potrebna moja dalja pomoć, stojim vam na raspolaganju. Službenika mogu prepoznati, ukoliko bude bilo potrebe.

Srdačan pozdrav!

Stefan Blagić“

