Nesreća na M-17, obustavljen saobraćaj

Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša pojačan je promet vozila u oba smjera, na graničnim prelazima Gradina, Doljani i Bosanski Brod na ulazu u našu zemlju, a na graničnim prelazima Bosanska Kostajnica i Gabela Polje na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog radova na autoputu A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići (za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva).

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: Srbljani-Cazin, Olovo-Kladanj, Srebrenik-Orašje, Semizovac-Vogošća, Lanište-Ključ, kao i magistralne puteve M-5 kod Jajca i M-17 u Mostaru.

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje preporučujemo češće pauze, prenosi “N1“.

