U saobraćajnoj nesreći u Tesliću poginuo motociklista…

Na magistralnom putu na području grada Teslića jučer oko 19.05 sati, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao motocikl marke “Suzuki” kojim je upravljalo lice inicijala S.S. sa područja grada Teslića.

“U ovoj saobraćajnoj nesreći lice inicijala S.S. je od zadobijenih povreda smrtno stradalo na licu mjesta”, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Uviđaj lica mjesta kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj izvršili su policijski službenici Policijske stanice Teslić, pišu Vijesti.

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