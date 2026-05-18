Preminuo muškarac koji je ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku

Muškarac koji je jutros u naselju Jehovac kod Kiseljaka usmrtio punicu, a potom teško ranio svoju suprugu, preminuo je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu uslijed zadobijenih povreda nakon samoranjavanja.

Podsjetimo, drama se odvijala jutros kada je Policijskoj stanici Kiseljak oko 7:55 sati prijavljena upotreba vatrenog oružja u porodičnoj kući u naselju Jehovac.

Prema dosadašnjim informacijama, Miro Pecirep je hicima iz vatrenog oružja usmrtio punicu, dok je njegova supruga zadobila teške povrede.

Nakon pucnjave muškarac je također bio povrijeđen te je prevezen na KCUS gdje je preminuo.

Na mjestu događaja tokom dana obavit će uviđaj pod nadzorom nadležnog tužilaštva, a okolnosti ove porodične tragedije i dalje se utvrđuju.

Facebook komentari