Španski trener poginuo sa svoje troje djece na ljetovanju u Indoneziji

Objavljeno prije 20 minuta

U subotu je Valencija potvrdila strašne vijesti da su trener ženske B ekipe tog kluba Fernando Martín i njegovo troje djece poginuli u brodolomu u Indoneziji.

Svi u klubu u ovom iznimno teškom trenutku želimo uputiti podršku i saučešće porodici i prijateljima te našim kolegama u ženskom klubu i akademiji za nogometašice“, poručili su iz Valencije.

Trojica djece koja su tragično stradala zajedno s Martínom imala su 12, 10 i 9 godina. Iza njih su ostale Martínova supruga Andrea i kći Mar, koje su spasioci uspjeli izvući nakon brodoloma. Spašena su i četiri člana posade te turistički vodič. Potragu otežavaju valovi visoki do metar i pol te snažne morske struje,pišu Vijesti

Španski mediji, pozivajući se na indonezijske vlasti, navode da spasioci tragaju za četvero stradalih – Martínom i njegovo troje djece. Pretpostavlja se da bi potraga mogla potrajati i nekoliko dana.

Do tragedije je došlo u Indoneziji, u blizini otoka Padar, istočno od Balija, kada je brod potonuo oko 20.30 sati nakon kvara motora, prema prvim izvješćima.

Potvrđeno je i da su supruga i kći trenera zbrinute u Labuan Baju, gdje je već stigao španski konzul u ovoj zemlji.

Izrazi saučešća tižu od Fudbalskog saveza Španije i svih klubova u toj zemlji.


