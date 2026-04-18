Dodik ponovo iznio secesionističke stavove: “Naša borba bit će završena kad se udružimo sa Srbijom”

Lider SNSD-a Milorad Dodik obratio se na Kongresu Socijalističke partije (SP) u Laktašima, gdje je ponovo iznio secesionističke stavove.

– Naša borba za slobodu bit će završena kada budemo slobodni i kada se sa Srbijom udružujemo na način kako mi mislimo da treba, a ne da bismo nekome drugom činili bilo kakvo zlo – rekao je Dodik.

Dodao je da za njega Sarajevo nije glavni grad, već Banja Luka i Beograd.

Prema njegovim riječima, srpski narod danas ima Republiku Srpsku jer je kroz svoju historiju naučio da “tamo gdje nema srpske države nema ni slobode za srpski narod”.

– Na Kosovu i Metohiji, kao i u FBiH nema slobode za srpski narod. Veliki su sebi htjeli da pribave jedan narod i jednu državu, a zašto je to samo Srbima zabranjeno – upitao je Dodik.

Kazao je da će se Republika Srpska razvijati do 2030. godine, te da će u tom periodu biti investirano više od 15 milijardi KM, naglašavajući da je u ovoj godini već pokrenuto više od 4,5 milijarde KM investicija.

– Iduće sedmice krećemo u izgradnju autoputa od Bijeljine do Brčkog – najavio je Dodik.

Lider SNSD-a istakao je da Bosna i Hercegovina može biti prihvaćena od Republike Srpske isključivo na osnovu slova Dejtonskog ustava, a ne njegovih tumačenja.

– Ako žele imati zajedničku državu, pravosuđe mora biti u nadležnosti Republike Srpske – poručio je Dodik.

Odnosi sa Srbijom

Govoreći o odnosima Republike Srpske i Srbije, Dodik je naveo da je koalicija Aleksandra Vučića i Ivice Dačića Srbiju preporodila, unaprijedila i učinila snažnijom, ljepšom, infrastrukturno povezanijom i privredno jačom.

Istakao je da je ponosan na prijateljstvo s Dačićem, te da je zahvaljujući njemu očuvana ideja SPS-a u Srbiji, naglašavajući da Srbija vodi miroljubivu politiku, kao i Republika Srpska.

O Trampu i Putinu

Dodik je rekao da ga raduje pobjeda Donalda Trampa (Donald Trump) u Sjedinjenim Američkim Državama, dodajući da Republika Srpska sarađuje s njegovim ljudima, kao i da održava kontakte i saradnju s Ruskom Federacijom i njenim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Dodao je da želi pobjedu Rusije u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, te da podržava američkog predsjednika Trampa u svemu što radi, kao i da želi sve najbolje jevrejskom narodu u Izraelu

Facebook komentari