Heroj odbrane Sarajeva: Navršene 33 godine od pogibije Karla Ivandića

Trideset tri godine prošle su od smrti Karla Ivandića, mladića čije ime i danas izaziva poštovanje i tihu zahvalnost među saborcima i građanima Sarajeva.

Iako je imao samo 18 godina, Ivandić je ostao simbol hrabrosti i odlučnosti generacije koja je stala u odbranu grada u najtežim danima agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Karlo Ivandić bio je jedan od prvih koji su se dobrovoljno prijavili u Štab Teritorijalne odbrane, smješten u tadašnju osnovnu školu Petar Dokić na Čengić Vili – školu koju je i sam pohađao. Njegova hrabrost brzo je postala inspiracija mnogim vršnjacima, ali i starijim borcima koji su ga pamtili kao tihog, blagog i pravednog momka, uvijek spremnog stati ispred drugih.

Život je izgubio 4. decembra 1992. godine, tokom pada sarajevskog naselja Otes. Pogođen je metkom u glavu dok se treći put vraćao po granatu za RPG. Tog dana, prije nego što je smrtno ranjen, uništio je jedan neprijateljski tenk i dva transportera, pokazujući izuzetnu hrabrost i spremnost da rizikuje vlastiti život kako bi zaštitio saborce i svoj grad.

Iako je prije nekoliko godina pokrenuta inicijativa da Karlo Ivandić dobije spomenik, do danas ona nije realizirana. Ipak, navijači FK Sarajevo ovjekovječili su njegovo ime muralom na zgradi preko puta škole u Gradačačkoj ulici, koji je osvanuo na 30. godišnjicu osnivanja Armije RBiH 2022. godine. Mural svakodnevno podsjeća prolaznike na mladost koja je položila život za slobodu, pišu Vijesti.ba.

