TRAGEDIJA! Preminula Andrea Brkić (38), ljekari nisu uspjeli pomoći

Kiseljak je zavijen u crno nakon vijesti da je preminula 38-godišnja Andrea Brkić. Njeno tijelo pronađeno je u besvjesnom stanju u vozilu Hitne pomoći, gdje su ljekari, uprkos brzoj intervenciji, mogli samo konstatovati smrt.

Andrea je bila poznata i cijenjena u svojoj zajednici, a vijest o njenom iznenadnom odlasku potresla je mnoge sugrađane. Porodica, prijatelji i kolege izražavaju nevjericu i bol zbog gubitka osobe koju su opisivali kao vedru, srdačnu i uvijek spremnu pomoći drugima.

Istraga o uzroku smrti je u toku, a zvanični rezultati bit će poznati nakon obavljenih analiza. Komemoracija i sahrana Andree Brkić bit će održane u narednim danima, uz prisustvo porodice, prijatelja i brojnih građana koji žele odati posljednju počast, piše Senzacija.

