Murphy: SAD nastavljaju podršku svima koji još uvijek tragaju za voljenima

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy danas se u Sarajevu, zajedno s građanima BiH, predstavnicima vlasti u BiH i međunarodne zajednice, poklonio žrtvama genocida u Srebrenici kojima će ove godine biti klanjana kolektivna dženaza u Memorijalnom centru u Potočarima.

“Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati sve one u BiH koji nastavljaju tragati za voljenima izgubljenima u genocidu u Srebrenici i ratu 1992-95”, poručio je Murphy.

Today, alongside BiH citizens and members of the international community, I paid respects in Sarajevo to the victims of the Srebrenica genocide who will be interred this year.

The United States continues to support all those in BiH who continue to search for loved ones lost in… pic.twitter.com/eXX8Mip8cM

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) July 9, 2024