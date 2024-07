U narednim danima sunčano uz poneki lokalni pljusak

Posljednji dan ove sedmice u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom na sjeveru, sjeverozapadu, zapadu i centralom dijelu Bosne. Vjetar većinom slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C.

Početak sedmice u Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u Bosni. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C, prenosi Hayat.

U utorak u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. Uz razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 38°C.

