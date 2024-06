Vedro i toplo, vraćaju se visoke temperature

Danas, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni.

Sutra, u pretežno sunčano prije podne. Jače naoblačenje koje će uvjetovati padavine širom zemlje se očekuje tokom noći na utorak. U Bosni pljuskova i grmljavine može biti i u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 Celzijusa, prenosi Hayat.

U utorak, u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni Celzijusa.

