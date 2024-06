Ambasador BiH odbio uručiti protestnu notu Srbiji

Vranješ je poslije razgovora sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem rekao da je želio da pojasni novinarima “neuspješan pokušaj” ministra Konakovića da uruči protestnu notu.

“Tu notu niti sam donio, niti sam uručio Srbiji. Oni su to pokušali preko mene, ali razlog zašto nisam nije samo vezan za moje političke stavove, već i za proceduralne razloge. Ministar vanjskih poslova nema pravo da kreira spoljnopolitičke akcije niti spoljnu politiku BiH. To je u nadležnosti Predsjedništva BiH”, naveo je Vranješ, koji nije poslušao Konakovića iako mu je nadređeni.

On je rekao da Konaković “nema pravo da kreira bilo kakvu protestnu notu, niti da je šalje, kao i da je to pokušao da uradi lično, iako na to nema zakonsko pravo”. prenosi N1.

“Želio sam da objasnim Đuriću da je to njegov /Konakovićev/ pokušaj performansa. Sigurno ste upoznati da u javnosti u BiH trenutno Konaković trpi veliki broj udaraca zbog optužbi da je sarađivao sa narko-kartelom i postoje istrage i onda on traži način kako da skrene pažnju javnosti u BiH sa tih ozbiljnih optužbi koje mu stoje za vratom tako da dobije ‘pozitivne poene’, a u Sarajevu je to uvijek napad na Srbiju”, zaključio je Vranješ.

Bh. ambasador je istakao da je došao da zahvali Srbiji za “dosljedan odnos prema Dejtonskom mirovnom sporazumu”, onako kako je napisan i potpisan, kao i kada je riječ o odnosima u BiH, prenosi Tanjug.

“To je jako važno jer danas živimo u vremenu u kojem se mnogo stvari tumači i interpretira, a najmanje se čita kako piše”, ocijenio je Vranješ.

Odgovarajući na pitanje koji je stav Bosne i Hercegovine povodom “Svesrpskog sabora” Vranješ je rekao da “BiH nema stav jer se njen stav formuliše kada tri člana Predsjedništva donesu odluku”.

Vranješ poznat po skandalu sa studenticama koje su veličale ratne zločince

Inače, ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ u fokus bh. javnosti došao je prije skoro godinu dana kada se javno zahvaljivao tadašnjem direktoru BIA-e, Aleksandru Vulinu, što je “zbrinuo” sarajevske studentica koje su veličale ratne zločince.

Članovi državnog predsjedništva, Denis Bećirović i Željko Komšić zbog toga su Vranješa pozvali na razgovor kako bi objasnio svoje postupke, ali je on to odbio nakon “preporuku od Cvijanović da se ne odazove pozivu”.

Ubrzo se oglasio Vranješev “šef”, predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik koje je kazao kako se bh. ambasador odazvao njemu. Podijelio je i zajedničku fotografiju na društvenoj mreži X.

